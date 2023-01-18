НАБУ передало до суду справу Микитася про спробу підкупити мера Дніпра за 22 мільйони євро

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) за погодженням із прокурорами САП скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього нардепа Максима Микитася, викритого на спробі підкупу за 22 млн євро міського голови Дніпра Бориса Філатова.

Як повідомляє пресслужба НАБУ, дії обвинуваченого кваліфіковані за ч. 4 ст. 369 КК України.

За даними слідства, у жовтні 2022 року Микитась, який до обрання депутатом очолював держкомпанію "УкрБуд", запропонував міському голові міста Дніпро неправомірну вигоду за укладення з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом.

"Кошти обіцяв надавати частинами впродовж дії проєкту – до 2027 року. "Лояльність" мера екснардеп оцінив у 10% від вартості проєкту (220 млн євро), що становить відповідно 22 млн євро. Фінансування за проєктом здійснюється коштом кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку", – зазначається у повідомленні.

За даними НАБУ, це одна з рекордних сум пропонованої неправомірної вигоди, зафіксованої правоохоронцями в Україні.

Розслідування цих фактів НАБУ розпочало за заявою міського голови Дніпра.

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Як повідомлялося, Микитася затримали 18 жовтня минулого року. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 369 КК України ("Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі").

20 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для колишнього нардепа Максима Микитася, викритого на спробі підкупу міського голови Дніпра Бориса Філатова за 22 млн євро, у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 260 млн грн. Апеляційна палата ВАКС 1 листопада зменшила розмір застави для Микитася до 100 млн грн. Згодом ВАКС продовжив дію запобіжного заходу щодо Микитася до 12 лютого.

Нагадаємо, Микитась також є обвинуваченим в іншій справі, розслідуваній НАБУ і САП, за фактом заволодіння 81 млн грн коштів Нацгвардії. Справа наразі слухається у суді.