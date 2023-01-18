Росія збільшила експорт дизпалива до Туреччини та Марокко перед ембарго ЄС, – Reuters

Росія збільшила поставки дизельного палива до Туреччини та Марокко, намагаючись змінити маршрути своїх нафтопродуктів перед ембарго ЄС.

Про це пише Reuters із посиланням на дані трейдерів і Refinitiv.

Європейський Союз погодив повну заборону імпорту російських нафтопродуктів з лютого 2023 року, намагаючись скоротити доходи Росії за її роль у війні проти України.

Як заявив віцепрем'єр РФ Алєксандр Новак, Росія перенаправить свої поставки в Азію, Африку та Латинську Америку.

Поставки дизеля з російських портів до Туреччини зросли в грудні 2022 року до понад 750 тис. тонн і склали 5,05 млн тонн у 2022 році проти 3,99 млн тонн у 2021 році, показали дані Refinitiv.

Із початку січня Росія вже поставила до Туреччини близько 450 тис. тонн дизельного палива.

Поставки дизельного палива з Росії до Марокко зросли до 735 тис. тонн у 2022 році після лише 66 тис. тонн у попередньому році та склали близько 140 тис. тонн з початку 2023 року.

Деякі вантажі також постачалися з Росії в Гану, Сенегал, Лівію, Уругвай і Кот-д'Івуар.

Тим часом Європа досі імпортує основну масу російського дизеля, наповнюючи резервуари раніше терміну 5 лютого.

Ембарго ЄС вплине не лише на перенаправлення поставок російського дизельного палива, а й на обмеження цін, які планує запровадити коаліція "Великої сімки"(G7).

У грудні віце-прем'єр-міністр Новак заявив, що для Росії краще скоротити видобуток нафти, ніж погодитися на обмеження цін, встановлене західними країнами. Ембарго Євросоюзу на російські нафтопродукти може призвести до зростання цін на нафтопродукти в Європі, додав Новак.