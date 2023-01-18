Суд відмовився випустити з-під варти підозрюваного у корупції екснардепа від партії Ляшка

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) відмовилася змінити запобіжний захід з утримання під вартою із заставою 40 млн гривень для колишнього депутата Верховної Ради Сергія Скуратовського ("Радикальна партія Олега Ляшка").

Як повідомляє пресслужба АП ВАКС, відповідне рішення було ухвалено 17 січня за результатами розгляду апеляційних скарг сторін захисту та обвинувачення.

"За результатами розгляду колегія суддів залишила без задоволення апеляційні скарги сторони захисту та обвинувачення, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, 4 січня ВАКС обрав запобіжний захід для Скуратовського у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 40,26 млн грн.

За версією слідства, у 2019 році Скуратовський, будучи фактичним власником низки юридичних осіб, здійснював забудову земельної ділянки на околиці Києва. Будівництво проводилося за кредитні кошти під заставу збудованого в майбутньому багатоквартирного житлового комплексу, земельних ділянок та низки особистих порук (зокрема самого народного обранця).

Однак з метою уникнення іпотечних зобов’язань та отримання можливості продати збудовану житлову нерухомість народний депутат із залученням начальника відділення Головного слідчого управління СБУ (на теперішній час особа обіймає керівну посаду в Центральному апараті ДБР), керівника підрозділу АРМА, керівництва державного підприємства "Сетам", а також оцінювачів організував протиправне відчуження права вимоги банківської установи через відповідне Нацагентство та держпідприємство.

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За даними слідства, особи використовували підроблені офіційні документи, надавали та отримували неправомірну вигоду. Завдяки чому врешті домоглися викупу зазначеної нерухомості за заниженою вартістю на підконтрольну юридичну особу.

У прокуратурі наголошують, що висновки експертиз підтверджують, що реалізація цієї злочинної схеми завдала банківській установі збитків на понад 112 млн грн – саме така сума становить різницю між реальною вартістю і тією, яку сплатили зловмисники.

Нагадаємо, 22 грудня антикорупційні органи України повідомили про підозру у незаконному заволодінні правом вимоги банку на понад 128 млн грн восьми особам, зокрема ексголові комітету Верховної Ради, посадовим осам СБУ, АРМА та державних підприємств.