Служба експортного контролю зняла обмеження на ввезення популярного дрона для військових

Державна служба експортного контролю України зупинила дію висновку щодо віднесення безпілотного літального апарату "DJI Mavic 3" до товарів подвійного використання.

Як повідомляє пресслужба відомства, відповідне рішення було ухвалено 17 січня.

"Повідомляємо, що на сьогоднішній день Держекспортконтроль не ідентифікує "DJI Mavic 3" як товар подвійного використання", – зазначається у повідомленні.

Раніше Держекспортконтроль у відповідь на запит Державної митної служби підготував роз’яснення, яке мало допомогти митникам розрізняти товари військового призначення, імпорт яких здійснюється за окремим дозволом, від інших товарів, імпорт яких не потребує такого дозволу.

Відповідно до них, митні органи можуть випустити товар у вільний обіг, якщо не виникло обґрунтованих сумнівів щодо віднесення його до товару цивільного призначення чи подвійного використання.

Як повідомлялося, на початку січня Кабінет міністрів України дозволив на період дії воєнного стану ввозити безпілотні літальні апарати від донорів без оформлення гарантійних листів.

Раніше ряд відомих волонтерів закликали спростити ввезення в Україну цивільних дронів Mavic для військових. Вони пояснювали, що влада ЄС та США розглядає дрони на кшталт "мавіків" як цивільний виріб. Натомість Українська служба експортного контролю вважає їх виробом подвійного призначення і через це волонтерам, які їх завозять, "доводиться збирати величезну кількість дозвільних документів".

Своєю чергою міністр оборони Олексій Резніков висловив сумнів, що "все так погано" із ввезенням в Україну цивільних дронів Mavic. До того ж міністр закликав "не ідеалізувати "мавіки", додавши, що Міноборони їх офіційно не закуповує.