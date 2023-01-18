Голова МАГАТЕ заявив про прогрес у питанні створення зони безпеки довкола Запорізької АЕС

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявляє про певний прогрес у питанні створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС.

Про це Гроссі заявив на спільній пресконференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми працюємо над питанням забезпечення зони безпеки навколо Запорізької АЕС, просуваємося у цьому питанні", – сказав очільник МАГАТЕ.

За словами Гроссі, це питання включає як військовий компонент, так і компонент безпеки, тому його обговорення потребує певного часу.

"Ми зробили ще кілька кроків до того, щоб дійти до добрих новин та висновків", – додав він.

Гроссі наголосив, що Запорізька АЕС наприкінці війни і після має бути в робочому стані, щоб її можна було запустити.

Читайте також: На відновлення роботи Запорізької АЕС знадобиться щонайменше два місяці, – "Енергоатом"

Як повідомлялося, на початку грудня минулого року Гроссі заявляв, що сподівається домовитися з Росією та Україною про створення зони безпеки на Запорізькій атомній електростанції до кінця 2022 року, однак цього не відбулося.

Раніше Рада керуючих МАГАТЕ, що складається з 35 країн, закликала Росію припинити всі дії на українських ядерних об’єктах, а також негайно вивести війська з території Запорізької АЕС.