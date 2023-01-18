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Новини
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В Офісі президента пояснили націоналізацію "Укрнафти" відмовою постачати нафтопродукти для ЗСУ

шурма,ростислав
Фото: Шурма Ростислав

Єдиною причиною вилучення в держвласність кількох підприємств у рамках закону про воєнний стан була загроза національній безпеці, зокрема у випадку з "Укрнафтою": відмова постачати нафтопродукти українській армії.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма на форумі в Давосі, передає Інтерфакс-Україна.

"Приватна власність в Україні недоторканна. Не варто допускати якихось спекуляцій. Єдина причина, чому був застосований закон про воєнний стан щодо окремих компаній, – величезний ризик для національної безпеки", – сказав Шурма.

Шурма пояснив, що у випадку з вилученням у держвласність нафтової компанії вона – відмовила в постачанні нафтопродуктів української армії, у разі моторобудівної компанії ("Мотор Січ", – ред.) – ця компанія постачала двигуни російської компанії.

Заступник голови ОП додав, що у випадку вантажівок ("АвтоКрАЗ", – ред.) – власники зупинили завод, а до цього протягом 10 років або не виробляли військових вантажівок, або виробляли їх в обсязі кількох десятків, тоді як українська армія – це 40 тис. вантажівок.

"Все абсолютно прозоро і не треба спекулювати на законі про воєнний стан: він застосовуватиметься лише у випадках ризику національної безпеки. І застосовуватиметься негайно", – наголосив Шурма.

Нагадаємо, 6 листопада 2022 року стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, було передано в управління Міністерства оборони до завершення воєнного стану.

Автор: 

Мотор Січ (209) Укрнафта (855) АвтоКрАЗ (56) Шурма Ростислав (81)


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Топ коментарі
+12
А деякі експерти вважають, що з Укрнафтою не все так очевидно. Вилучили щоб врятувати Коломойського від збитків під час війни. А потім повернуть з компенсацією.
Не пам'ятаю жодного випадку щоб Боневтік коли небудь прийняв рішення проти інтересів свого візаві.
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18.01.2023 21:39
+7
Не тільки Фурса вважає що держава це смерть для любого підприємства, а й весь капіталістичний світ, наприклад не ти дятел зараз фінансуєш нашу армію а американські платники податків))
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18.01.2023 23:11
+6
Вас тролі сюди випустили, що би відвернути увагу на якогось Фурсу від реальних домовленостей Зеленьського та Коломойського, що держава за свій рахунок відбудує Кременчуцький НПЗ, а потім Беня запроста отсудить і Кременчук і Укрнафту і ще отримає "компенсацію" від держави, як він і зараз у судах доїть бюджет на десятки мілліардів?
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19.01.2023 00:54
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Привіт панові Фурсі з його мантрою ,,держава не ефективний власник,,
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18.01.2023 20:45 Відповісти
Не тільки Фурса вважає що держава це смерть для любого підприємства, а й весь капіталістичний світ, наприклад не ти дятел зараз фінансуєш нашу армію а американські платники податків))
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18.01.2023 23:11 Відповісти
Якщо власник для управління своїми активами найме клоуна, то не має значення приватна це власність, комунальна, чи державна. Просто зазвичай приватні власники обирають керівників для своєї власності оцінюючи їх морально-ділові якості та розумові здібності, а нарід обираючи керівників для своєї власності оцінює хто з претендентів йому більше пообіцяє. Оце і вся різниця, якщо для управління державним майном будуть застосовуватися критерії морально-ділові якості та розумові здібності, то саме держава буде більш ефективним власником, бо має доступ до більш дешевих ресурсів. А Фурса то просто клоун на зарплаті у шахраїв.
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18.01.2023 23:41 Відповісти
Усі "державні" підприємства, Укрнафта, Укртранснафта, Укртрансгаз, Нафтогаз України, Одеський припортовий, усі річкові і морські порти мали своїх "смотрящіх", які і доїли грошові потоки цих підприємств. Це і була друга тіньова економіка на формально державних підприємствах.
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19.01.2023 00:49 Відповісти
Все эти госпредприятия давали подрядычастным фирмам по хорошей цене:прибыль шла частникам а убытки-этим госпредприятиям предприятиям. Простая,тупая схема но которая 30 лет работала и работает в Украине. Собственно так искусственно обанкротили все госпредприятия Украины(например Автозаз или метзаводы) чтобы потом олигархи могли купить из за копейки-за 1/50ю реальной соимости. Схема тогда была простая:Госметзавод продает продукцию на экспорт не на прямую а частной офшорной прокладке-по себестоимости или ниже себестоимости. Прокладка тут-же перепродает с прибыльностью в 100-200% и эта прибыль остается в офшоре а госпредприятие остается в жопе и становится банкротом и его выкупает тот-же самый владелец офшора. Так наши олигархи не имея ни 1 миллиона долларов в 91 году уже в 2000х стали иметь собственность на десятки миллиардов.
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19.01.2023 23:03 Відповісти
де дешеві ресурси? знижка на газ і ее - це ти називаєш дешевим ресурсом?? чи кредит від ощадбанку за ставкою нижче ринку, . за рахунок КОГО вони дешеві?
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19.01.2023 09:48 Відповісти
Ваша проблема в тому, що ви гроші вважаєте ресурсом, а це не так. Гроші це лише міра вартості, як кілометри міра для відстаней, кілограми міра для ваги. Саме держава визначає вартість ресурсів людських та природних. Державна діяльність в інтересах окремих людей дозволяє їм збагачуватися. І так це відбувається в усьому світі. Просто на заході існують правила, які дозволяють забезпечити хоча б видимість справедливості, а в Україні цього поки немає.
Теоретично може існувати приватна власність на об'єкти створені людиною, але приватна власність на об'єкти, які людина створити не здатна це ідіотизм, бо це означає можливість концентрації невідтворюваних природних ресурсів в руках невеликої кількості людей, які мають доступ до встановлення міри гроші та позбавлення майбутніх поколінь без революції змінити цей розподіл. І як вишенька на тортику почитайте про банкрутства та націоналізації приватних підприємств для не допущення краху економіки країни і можливо у Вас трішки зміниться розуміння ефективності.
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20.01.2023 05:40 Відповісти
Ти як роза люксембург яку раком *** ленін а вона думає про троцького який не має доспупу до революційного розподілу у сексі.
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20.01.2023 09:02 Відповісти
До чого тут Фурса? Увесь світ так Функціонує, за 300 років і до тебе і до Фурси.
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19.01.2023 00:38 Відповісти
Наші 30 років показали, що наші приватні власники набагато гірші ніж держава-власник. Чому так, то це окреме питання. Напевно винна олігархічна система в якій винні конкретні люди.
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19.01.2023 13:50 Відповісти
Усі "державні" підприємства, Укрнафта, Укртранснафта, Укртрансгаз, Нафтогаз України, Одеський припортовий, усі річкові і морські порти мали своїх "смотрящіх", які і доїли грошові потоки цих підприємств. Це і була друга тіньова економіка на формально державних підприємствах.
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19.01.2023 13:53 Відповісти
Тіньова економіка може існувати, якщо управління державою здійснюється людьми, які за своїми морально-діловими якостями, або розумовими здібностями не відповідають займаній посаді. Тільки в цьому випадку виникає потреба у закритті прогалин в управлінні і створюються тіньові центри управління. Це добре розглядати на прикладах країн після розпаду совка. Там де до влади були обрані люди, які за своїми морально-діловими якостями та розумовими здібностями, відповідали займаним посадам ці країни почали розвиватися, там де цього не відбулося тупцюють на місці, або летять у прірву.
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20.01.2023 05:59 Відповісти
Хто на кому стояв, вибачаюсть?
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20.01.2023 11:58 Відповісти
А деякі експерти вважають, що з Укрнафтою не все так очевидно. Вилучили щоб врятувати Коломойського від збитків під час війни. А потім повернуть з компенсацією.
Не пам'ятаю жодного випадку щоб Боневтік коли небудь прийняв рішення проти інтересів свого візаві.
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18.01.2023 21:39 Відповісти
коломойський - це не візаві - це ХАЗЯЇН кловуна
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19.01.2023 08:03 Відповісти
а я вважав, що смерть Вави у голці, а голка у яйках, що носить його бородата бабця... Ні?
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19.01.2023 23:55 Відповісти
Нас ще може й обманюють. Укрнафта напевно не неціоналізована, а перейшла під зовнішнє управління держави. Тимчасове.
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19.01.2023 13:54 Відповісти
а складнее сбрехать ума не хватило ?
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18.01.2023 21:47 Відповісти
Нацонализировать предприятия , заводы и шахты , нужно не только на период войны , а на 20-30 лет вперёд!! Сами же говорите , что нужно 30-40 тыс КРАЗов..Это сколько лет работы ?? Лет 10-15лет. А про МОТОР СИЧ и про топливо и говорить нечего,, Это национализация на века..или навсегда, Не хрен отдавать этим Ворюгам Коломойским и ЖЕВАГО то , что им не принадлежит.. Всё это они украли у украинскогоо народа!!! .... Ну а косоглазый ФУРСА вообще должен давно сидеть в тюрьме...
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18.01.2023 22:08 Відповісти
ты хотя одно успешное государственное предприятие знаешь? ты бы хоть раз в жизни подумал за чей счет покрываются убытки государственных предприятий, кто тебе сказал что жалкий чинуша меньше ворует за коломойского и жеваго))
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18.01.2023 22:59 Відповісти
Вас тролі сюди випустили, що би відвернути увагу на якогось Фурсу від реальних домовленостей Зеленьського та Коломойського, що держава за свій рахунок відбудує Кременчуцький НПЗ, а потім Беня запроста отсудить і Кременчук і Укрнафту і ще отримає "компенсацію" від держави, як він і зараз у судах доїть бюджет на десятки мілліардів?
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19.01.2023 00:54 Відповісти
Власники АвтоКРАЗу зупинили завод, бо міноборони нічого не замовляло! Порошенко переробляв МАЗи на Богдани для армії, Зеленський не купляв нічого! Тому не треба зараз відбілювати ОП!
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19.01.2023 09:16 Відповісти
Бидло про це не знає, вони в захоплені від гундоса, боневтік.
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19.01.2023 12:36 Відповісти
З ким я говорив ніхто не в захоплені аід гундоса боневтіка. Якось воно по-іншому.
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19.01.2023 14:03 Відповісти
Передати в тимчасове управління і націоналіщувати це не одне й те саме
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19.01.2023 10:24 Відповісти
Зелена погань нічого доброго для України не робить.Тому це робиться не просто так, або віджати для своїх, або покласти збитки на державу, точніше на світ, який їй допомагає.
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19.01.2023 12:34 Відповісти
Беня такий само ефективний власник був Укрнафти, як і Привата. Змінав вершки а держава покривала збитки. До речі 5 млрд., украдених з Привату так і не повернув. І чому він досі не сидить?
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19.01.2023 13:36 Відповісти
Нас ще може й обманюють. Укрнафта напевно не неціоналізована, а перейшла під зовнішнє управління держави. Тимчасове. Щоб взяти тяготи військового часу на державу.
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19.01.2023 14:07 Відповісти
так нагло брехати...
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19.01.2023 14:54 Відповісти
Бариги, одним з яких є коломоя, все що роблять, то спершу для своїх і свого оточення користі. Цим бариги наробили вкрай багато шкоди країні. В тому числі створили зручні умови для нападу нацистському мордору.
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19.01.2023 15:50 Відповісти
віри вам як тому циганові що кобилу продае.ви настіки забрехалися що вже і самі забули що казали.. вам віри нема..
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19.01.2023 17:08 Відповісти
А ДТЕК с его отключениями электроэнергии - разве не представляет угрозы для национальной безопасности?
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20.01.2023 02:47 Відповісти

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