В Офісі президента пояснили націоналізацію "Укрнафти" відмовою постачати нафтопродукти для ЗСУ
Єдиною причиною вилучення в держвласність кількох підприємств у рамках закону про воєнний стан була загроза національній безпеці, зокрема у випадку з "Укрнафтою": відмова постачати нафтопродукти українській армії.
Про це повідомив заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма на форумі в Давосі, передає Інтерфакс-Україна.
"Приватна власність в Україні недоторканна. Не варто допускати якихось спекуляцій. Єдина причина, чому був застосований закон про воєнний стан щодо окремих компаній, – величезний ризик для національної безпеки", – сказав Шурма.
Шурма пояснив, що у випадку з вилученням у держвласність нафтової компанії вона – відмовила в постачанні нафтопродуктів української армії, у разі моторобудівної компанії ("Мотор Січ", – ред.) – ця компанія постачала двигуни російської компанії.
Заступник голови ОП додав, що у випадку вантажівок ("АвтоКрАЗ", – ред.) – власники зупинили завод, а до цього протягом 10 років або не виробляли військових вантажівок, або виробляли їх в обсязі кількох десятків, тоді як українська армія – це 40 тис. вантажівок.
"Все абсолютно прозоро і не треба спекулювати на законі про воєнний стан: він застосовуватиметься лише у випадках ризику національної безпеки. І застосовуватиметься негайно", – наголосив Шурма.
Нагадаємо, 6 листопада 2022 року стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, було передано в управління Міністерства оборони до завершення воєнного стану.
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Теоретично може існувати приватна власність на об'єкти створені людиною, але приватна власність на об'єкти, які людина створити не здатна це ідіотизм, бо це означає можливість концентрації невідтворюваних природних ресурсів в руках невеликої кількості людей, які мають доступ до встановлення міри гроші та позбавлення майбутніх поколінь без революції змінити цей розподіл. І як вишенька на тортику почитайте про банкрутства та націоналізації приватних підприємств для не допущення краху економіки країни і можливо у Вас трішки зміниться розуміння ефективності.
Не пам'ятаю жодного випадку щоб Боневтік коли небудь прийняв рішення проти інтересів свого візаві.