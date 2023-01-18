В Офісі президента пояснили націоналізацію "Укрнафти" відмовою постачати нафтопродукти для ЗСУ

Фото: Шурма Ростислав

Єдиною причиною вилучення в держвласність кількох підприємств у рамках закону про воєнний стан була загроза національній безпеці, зокрема у випадку з "Укрнафтою": відмова постачати нафтопродукти українській армії.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма на форумі в Давосі, передає Інтерфакс-Україна.

"Приватна власність в Україні недоторканна. Не варто допускати якихось спекуляцій. Єдина причина, чому був застосований закон про воєнний стан щодо окремих компаній, – величезний ризик для національної безпеки", – сказав Шурма.

Шурма пояснив, що у випадку з вилученням у держвласність нафтової компанії вона – відмовила в постачанні нафтопродуктів української армії, у разі моторобудівної компанії ("Мотор Січ", – ред.) – ця компанія постачала двигуни російської компанії.

Заступник голови ОП додав, що у випадку вантажівок ("АвтоКрАЗ", – ред.) – власники зупинили завод, а до цього протягом 10 років або не виробляли військових вантажівок, або виробляли їх в обсязі кількох десятків, тоді як українська армія – це 40 тис. вантажівок.

"Все абсолютно прозоро і не треба спекулювати на законі про воєнний стан: він застосовуватиметься лише у випадках ризику національної безпеки. І застосовуватиметься негайно", – наголосив Шурма.

Нагадаємо, 6 листопада 2022 року стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, було передано в управління Міністерства оборони до завершення воєнного стану.