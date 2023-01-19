Нарахував собі 261 мільйон гривень. Ексочільнику "Нафтогазу" Коболєву повідомили про підозру (оновлено)

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву про підозру у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Слідство встановило, що очільник компанії (2014-2021 роки) в травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн) за екстраординарні досягнення.

Йдеться про позитивне рішення у справі щодо контракту купівлі-продажу природного газу у 2009-2019 роках.

Зазначається, що ця сума суттєво перевищувала нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн). До того ж за ті самі досягнення екскерівникові компанії виплатили премію й у 2017 році у 12,49 млн грн, додали в НАБУ.

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"Загалом упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром)", – зазначили правоохоронці.

Пізніше сам Коболєв заявив, що не планує ховатися та "збирається доводити свою правоту".

"Розуміючи, що відбувається її (підозри, – ред.) підготовка, коли знаходився за кордоном, відразу повернувся в Україну щоб не давати привід для звинувачень, що я кудись втік чи ховаюсь. Цього точно робити не збираюсь, а збираюсь доводити свою правоту", – написав він у Facebook.

Як повідомлялося, на початку лютого ДБР провела обшуки у екскерівництва "Нафтогазу" у справі про газ вартістю 2 мільярди.