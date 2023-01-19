БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
17 773 195

Нарахував собі 261 мільйон гривень. Ексочільнику "Нафтогазу" Коболєву повідомили про підозру (оновлено)

коболев

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву про підозру у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Слідство встановило, що очільник компанії (2014-2021 роки) в травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн) за екстраординарні досягнення.

Йдеться про позитивне рішення у справі щодо контракту купівлі-продажу природного газу у 2009-2019 роках.

Зазначається, що ця сума суттєво перевищувала нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн). До того ж за ті самі досягнення екскерівникові компанії виплатили премію й у 2017 році у 12,49 млн грн, додали в НАБУ.

Читайте також: Коболєв отримав від "Нафтогазу" всі виплати на суму 600 мільйонів, – "Нафтогаз"

"Загалом упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром)", – зазначили правоохоронці.

Пізніше сам Коболєв заявив, що не планує ховатися та "збирається доводити свою правоту".

"Розуміючи, що відбувається її (підозри, – ред.) підготовка, коли знаходився за кордоном, відразу повернувся в Україну щоб не давати привід для звинувачень, що я кудись втік чи ховаюсь. Цього точно робити не збираюсь, а збираюсь доводити свою правоту", – написав він у Facebook

Як повідомлялося, на початку лютого ДБР провела обшуки у екскерівництва "Нафтогазу" у справі про газ вартістю 2 мільярди.

Автор: 

НАБУ (1529) Нафтогаз (3310) премія (85) Коболєв Андрій (504)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+36
Ви сплутали з Вітренком. Коболєв це той поганець, який у 2021р не дав гроші Нафтогазу на Велике Крадівництво. Його скинули і призначили синка Вітренчихи. Той, замість закупити навесні дешевий газ, поділився грошима з ОП, а восени газ сильно здорожчав.
показати весь коментар
19.01.2023 11:50
+22
При Коболеве, нафтогаз приносил прибыль 180 лярдов, после убылочным -180 лярдов примерно. Расследование на 600 лямов. Где расследование о потере 360 лярдов нафтогазом?
показати весь коментар
19.01.2023 11:54
+21
А чи не той це Коболєв який свого часу виграв арбітраж з Газпром і повернув в країну декілька міліардів доларів + постійний прибуток від Нафтогазу? Тоді був героям, хто забув. А зараз на нього тут пургу гонять за премію в 10млн. Премія була цілком заслужена на мій погляд.
показати весь коментар
19.01.2023 11:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Пенсіонери тобі індустріальну кораїну залишили, яку ти просрала зі своїми олігархами.
показати весь коментар
19.01.2023 13:54 Відповісти
комунізд ?
самі ж пенсюки всю незалежність просирали.
показати весь коментар
19.01.2023 13:55 Відповісти
Він Лахта
показати весь коментар
19.01.2023 18:56 Відповісти
Пане Вікторе, мені за такі слова хочеться дістатися своїми руками до Вашої шиї. "Пенсіонери тобі індустріальну кораїну залишили", це ті пенсіонери, що забирали зерно, та іншві продукти в наших прадвідів і дідів, заморивши 15 мільйонів голодом, продавали це зерно по дешевій ціні і кували обладнання на заводи і фабрики та американських інженерів? Це ті пенсіонери, що грабували церкви, музеї української культури і самих українців, створивши якісь магазини і приймали сережки і обручки за 100 грам муки?
показати весь коментар
19.01.2023 15:45 Відповісти
Ідіотам повним не відповідаю. Але зроблю виключення. Мама з 1930 року, батько з 1924. Обоє з 13 років в колгоспі як раби. Вирощували зерно, про яке ти говориш. Спочатку за трудодні, потім за мізерну зарплату. Твої може і були вертухаями чи політруками і творили всі ті безчинства, а мої батьки пахали, щоб було за що купити заводи і фабрики. І таких як мої батьки ще залишилось багато.
показати весь коментар
19.01.2023 17:39 Відповісти
Лахта тринді і далі що ти українець, може на 10 раз хтось і поведеться що ти українець
показати весь коментар
19.01.2023 18:57 Відповісти
Краще більше не відповідайте, Ви так і не зрозуміли, що написали. Мій дід був розстріляний у 1932 році, за наби диверсії в колгоспі і належність до польської розвідки. У 1960-му році реабілітували. Справу вів якийсь сержант безпеки, вся справа сфальшована, у мене є копії цієї справи. Я коли читав сфальшовані протоколи, то плакав. Той кацап реально не допитав жодного свідка, все підробив, бо всі ті односельці діда були живі і їх допитували у 1960 році. Основний висновок "трійки" був не причасність до скоєння злочину, а червоним олівцем було написано "УКРАЇНЕЦЬ" - розстріляти. Другий дід помер від голоду. Одна бубуня була розкулачена, забрали все, її батьки були відправлені десь в Сибір і назад не повернулися... Така доля фактично у 80% українських сімей того часу. То Ви зрозуміли де злочинна влада брала гроші для побудови "індустріальної країни"? А зробили вони просто - грабували і вбивали цілі села, щабирали збіжжя і продавали його за копійки. Врешті прочитайте хоить щось про організовані на території України голодомори, коли після смерті останнього селянина українці, над сільрадої вивішували чорний прапор і через пару днів туди завозили кацапів, заселяли у пусті будинки і навіть для нормального життя видавали корів, коней, які до цього забрали у українців.
показати весь коментар
19.01.2023 21:00 Відповісти
раби лишили велике збиткове ***** яке ще й самі просрали як лохи,за папірці,тому мимо каси.
показати весь коментар
19.01.2023 20:52 Відповісти
Ну такое ...
Уголовное дело за незаконное начисление премии/бонуса?
Не думаю, что такая продуманная нерпа как Коболев не подстраховался юридически и напрямую нарушил закон.
Больше похоже на PR компанию НАБУ и САП. Перспектив посадки - ноль.
показати весь коментар
19.01.2023 12:33 Відповісти
а тому, совкодрочери можуть перевести дихання та самоутішитись на балдибілдера вЗесвіту чи ТЮльку у силіконовому соусі...
показати весь коментар
19.01.2023 23:00 Відповісти
При ньому у Нафтогаза було 2 ярда бакосів прибутку, а при Зелених 2 ярда збитків, питання де ділися 4 ярда американських доларів))) чого НАБУ цим не займається
показати весь коментар
19.01.2023 12:38 Відповісти
Дебилы. Жадные дебилы.
При его руководстве (хотя это не только его заслуга, а командная, и тем не менее) Нефтегаз выиграл у Газпрома иск, который потенциально мог принести Украине долгов на 54 миллиарда долларов. А в результате его усилий ещё и Газпром остался нам должен 2 млрд дол. Более того, эти деньги были фактически уплачены Газпромом, пусть и вынужденно (в связи с новым контрактом). И теперь отобрать премию в 10 млн. дол. за победу в 54 млрд. дол. - это жлобство. Специалисты серьёзного уровня не будут работать за минимальную зарплату. Нельзя тут сравнивать "а врач в больнице тоже специалист, а там платят копейки" - это повод поднимать зарплату врачу, а не снизить премиальные топ-менеджеру, который защитил страну от взыскания 54 млрд. дол.

Идиоты. Отсутствие рыночного мышления. Жадность фраера погубит.
У нас в Украине есть поговорка : "Чому дурний ? Бо бідний. А чому бідний ? Бо дурний".
Вот так и будет самопроизводящаяся бедность и тупость, если НАБУ будет решать, кому из директором и какие премии платить, а не Наблюдательные советы акционерных компаний.

Бред. Интересно, суд тоже под этим вредительством подпишется ?
показати весь коментар
19.01.2023 12:40 Відповісти
Интересная история . Благодаря сверх доходам эти суды были выиграны . А сверх доходы - за наш счет (цена за газ) .
показати весь коментар
19.01.2023 12:59 Відповісти
для комуніста пояснюю просту математику: Коболєв отримав 1 млн долларів, а весь народ України - 3 млрд.

В той момент, коли Коболєва і його команду прибрали і замінили на таксистів і трактористів з низькою зарплатою - окрім ціни за газ на Нафтогаз тепер ще й треба виділять по 2-4 млрд долларів на рік з ІНШИХ податків, щоб він не схлопнувся.

Гроші роблять гроші.
Відсутність грошей робить відсутність грошей.

Це базове правило економіки, яке комуністам, на жаль, досі не дійшло.
показати весь коментар
19.01.2023 13:40 Відповісти
все уже поняли, что ты работник нафтогаза, иди спать
показати весь коментар
19.01.2023 13:52 Відповісти
https://biz.censor.net/user/457458https://biz.censor.net/user/457458https://biz.censor.net/user/457458 жаба давить, бо ти міг дешевше, якщо не цікавить результат?
Іди совкодрочер футболістів соромити, а то, одного на днях за 100млн євриків продали і 30000 платитимуть на тиждень, якщо анафему, кацапська церква в Україні не замовить, а ти не підтримаєш.
показати весь коментар
19.01.2023 23:12 Відповісти
Ці 3 млрд. народ України не отримав, а ЗАПЛАТИВ.
показати весь коментар
19.01.2023 14:36 Відповісти
їбанута? їх виплатила рашка
показати весь коментар
19.01.2023 20:54 Відповісти
Бидлан, я маю на увазі - прибутки нафтогазу.
показати весь коментар
19.01.2023 21:23 Відповісти
Ага! Народ все сам зробив! Чули- чули!
показати весь коментар
20.01.2023 10:15 Відповісти
каким бы топ менеджером он не был - з.п в 4000 раз больше чем у учителя это жлобство. И эти клептоманы еще что-то про социальную справедливость вякают.
показати весь коментар
19.01.2023 13:02 Відповісти
И не говори, а у дворников вообще зарплата мизер
показати весь коментар
19.01.2023 13:15 Відповісти
как сказать - в нашем осмд у дворника 3 з.п медсестры
показати весь коментар
19.01.2023 13:24 Відповісти
ну так тому що двірник робить дійсно щось корисне, а не задрачує учнів тим, яким офігенним був російський окупант пушкін і як їм треба здать 100 грн на "цвєти на восьме марта"?
показати весь коментар
19.01.2023 13:43 Відповісти
може тому що учителем (тим більше таким гівняним, яким є звичайний український учитель, який не вміє викладати, а просто перечитує з книжечки) може бути хто завгодно, а топ менеджером лише одиниці?
показати весь коментар
19.01.2023 13:42 Відповісти
Врядли Коболев сам составлял иски и аел судебный процесс. Тогда наняли крутую юридическую фирму, которая все и решила за неслабый ценник, тем более имея изначально выигрышную правовую позицию. Так что выписывать себе любимому премию больше, чем взяли юристы - преступление.
показати весь коментар
20.01.2023 05:30 Відповісти
ще й гурманський зебіл не втримався та спорожнився у совкодрочерстві... Жаба задавила?
показати весь коментар
20.01.2023 11:33 Відповісти
Ну так Гундосик же выигрывает войну и по совместительству величайший мировой лидер! В чем разница?
показати весь коментар
20.01.2023 11:44 Відповісти
У МиГ-31К над Молодечно загорелся двигатель: местные жители слышали взрыв

В украинских телеграм-каналах начала распространяться информация о взрыве в Беларуси. Наши данные указывают на то, что речь идет не о взрыве, а, вероятно, о помпаже двигателя.

В районе 12:00 (минское время) жители Молодечненского района (Минской области) слышали в небе сильный взрыв, многие писали, что от него затряслись окна в домах, как в самом г. Молодечно, так и в пригороде.

Так вот, по данным мониторинговой группы «Беларускі Гаюн (https://sovet.kidstaff.com.ua/gotourl.php?url=http%3A%2F%2Ft.me%2FHajun_BY&ref=sovet.kidstaff.com.ua%2Fadvice-3268482 http://t.me/Hajun_BY )» ровно в это время, а точнее в 10:59 (киевское время) над районом Молодечно у истребителя МиГ-31К ВКС РФ (RF-95194) произошло возгорание одного из двух двигателей, которое сопровождалось звуком взрыва - на деле же это был звук помпажа двигателя, после возгорания.

В результате, МиГ-31К ВКС РФ (RF-95194) был вынужден экстренно завершить полёт и вернуться на аэродром «Мачулищи».

А теперь самое главное. Произошло возгорание двигателя у именно того МиГ-31К, который горел 25 декабря 2022 г.
показати весь коментар
19.01.2023 12:57 Відповісти
Когда зе обещал саджати, то вот таких от него ожидали видеть за решеткой. А не тупая и бестолковая беготня за порошенкой!
показати весь коментар
19.01.2023 13:03 Відповісти
Каких таких? Чувак выиграл суд у рашки на пять с половиной ЛЯРДОВ баксов... Согласно договору за это ему была положена премия, в процентах...
показати весь коментар
19.01.2023 16:40 Відповісти
Есть вопросы к договорам. Они там в нафтогазе регулярно попадали в скандалы с раздачей баснословных сумм сотрудникам.
показати весь коментар
19.01.2023 18:48 Відповісти
Правильно! Лучше бы откаты от кацапов получали на офшоры, вагоняя Украину в долги на десятилетия!
показати весь коментар
20.01.2023 11:46 Відповісти
Какие офшоры, что ты несешь?
показати весь коментар
20.01.2023 12:37 Відповісти
Зе вам нічяво нє должен!це по- перше! А по- друге, щось зебіл взяв ті гроші і не подавився! Правда, вдало їх розікрав, чи просрав! А какая разніца!
показати весь коментар
20.01.2023 10:18 Відповісти
Мне можно ничего не обещать, я за него не голосовал и не собирался. Что ты несешь, чекнутый?
показати весь коментар
20.01.2023 12:38 Відповісти
Щось мені здається, Кобалєв дійсно заробив ті гроші.
Він пішов і Нафтогаз розікрали на МІЛЬЯРДИ
показати весь коментар
19.01.2023 13:04 Відповісти
показати весь коментар
19.01.2023 13:08 Відповісти
Ну і срач розвели.
показати весь коментар
19.01.2023 13:08 Відповісти
..може й так... якби в Україні були правоохорОнні органи, а не валютні хвойди, то вони би з'ясували "шо до чого".... ..
а от привласнення гуманітарки "масажистками" чи шевролетів для евакуації поранених-немічних для себе - ріднесенького-тимошонківського?... чи етА нє то - ета другоє?...
показати весь коментар
19.01.2023 13:21 Відповісти
А це вже керівництво нових зелених ліц:
28 декабря 2019
Украина простила России $7,4 млрд долга по газу - решение Кабмина

Как известно, штраф был выписан Антимонопольным комитетом Украины российскому "Газпрому" в 2016 году за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа. Изначально сумма была 86 млрд грн, но за счет пени и процентов она удвоилась и со временем доросла до $7,4 млрд. "Газпром" пытался оспорить штраф, но проиграл суды

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/ukraina-prostila-rossii-74-mlrd-dolga-po-gazu-362817/
показати весь коментар
19.01.2023 13:23 Відповісти
Уточнюю, для особливо тупих, хто саме прийняв рішення "подарувати гроші" росії:

Правительство одобрило подписание мирового соглашения по газовому спору АМКУ с "Газпромом"...При этом подписать указанное мировое соглашение уполномочили министра юстиции Украины Дениса Малюську...

Такі рішення може прийняти лише керівництво держави, а не звичайний керівник державної компаніі ....
показати весь коментар
19.01.2023 13:40 Відповісти
Ми пам'ятаємо, хто саме з ху#лом підписував ці документи, а потім разом з ху#лом насміхались з Ющенка .... Це була юля - " свята та божа".... А потім навіть не давала ющенку прочитати те, що там напідписували... Не перекручуйте факти на користь "газової принцеси"...
показати весь коментар
19.01.2023 13:53 Відповісти
Кому ти тут чешеш що баба Юла підписала гарні газові контракти з кацапами ?
Від ціни на газ на яку підписалась баба Юла Україна ще довго потерпала поки не збила ії
показати весь коментар
19.01.2023 14:02 Відповісти
эта тварь с косой , жюлька тимошенко , после революции отсудила из бюджета Украины , то есть из кармана пенсионэров и бюджетников 155 000 000 лимона гривень за ,,страдания ,, в качановке где эта падла отказалась наволочки шить в швейном цеху --- и вот вопрос эта силиконовая ***** хоть один броник или каску купила для ЗСУ или пару упаковок тушенки или хоть одну буржуйку в блиндаж --- жюля хи-хи с ****** на фото подписала такой договор по газу шо даже проффесор януковощ посадил эту суку в качановку . а потом жюлька по сцене каталась в инвалидном кресле на шпильках , потерпевшую изображала тварь хи-хи , бывший премьер ******* в зеленовынах визжала про экспорт эл. энергии месяц назад , ****** это уровень ее знаний , эта ***** наверно не слышала про перетоки и вообще что это такое
показати весь коментар
19.01.2023 16:46 Відповісти
Однозначно, що ви не праві... Вся ТЮлька у силіконовому соусі для ЗСУ- це від неї... Доречі, як і концентрована скумбрі у зеекстазі- теж... ***** працюють.
показати весь коментар
20.01.2023 14:13 Відповісти
Не помню, что она подписывала, а не Ющенко. Пруф будет?
показати весь коментар
23.01.2023 12:11 Відповісти
Ні, вона поїхала в маскву за руки ***** потримати 😆
показати весь коментар
23.01.2023 13:11 Відповісти
Она вынужденно ехала в маскву потому, что Ющенко уехал кататься на лыжах, а Европа отключена на Новый год уже неделю
показати весь коментар
23.01.2023 16:11 Відповісти
Воно контрабандою валюти займалась ще в девяності разом з чоловіком і мало звязки з фсб
Мама кацапка Тєлєгіна, папа армянин, дід латишський єврей, справжня патріотка України
показати весь коментар
23.01.2023 17:16 Відповісти
Зробив Нафтогаз прибутковим.
А зеля його розікрав. І мова не про мільйони, а про мільярди.
показати весь коментар
19.01.2023 13:46 Відповісти
Итак, только за последний год, сверхприбыльные при порошенко: нафтогаз, укроборонопром, энергоатом, центрэнерго - стали сверубыточными. Убытки этих госкомпаний превышают 100 млрд!

Ахметов, Коломойский, Фирташ, Медведчук нашкуляли за первые 2 года керівництва Зеленского в десятки раз больше....
показати весь коментар
19.01.2023 13:48 Відповісти
а в 2025 році виявиться, що він в 2022 році викрав ще 261 лям....! ІСТОРІЯ РОЗВИВАЄТЬСЯ ПО СПІРАЛІ!!!!)))))
показати весь коментар
19.01.2023 13:54 Відповісти
Зеленського за грати, він допоміг Коломойському пограбувати вкладників ПриватБанку на 40 млн доларів США!!!
показати весь коментар
20.01.2023 15:27 Відповісти
Любив кататися, хай ******** візок тягати, якось так …
показати весь коментар
19.01.2023 14:48 Відповісти
Николаевгаз из той-же команды воров. Мне выставили счет за доставку газа в 2023 году в размере 254 гр.19 коп. в месяц. Дело в том, что оплату за доставку можно расчитать и самому. Сколько было потреблено газа, в моем случае в куб.метрах с октября 21года по сентябрь 22 года суммируется, умножается на доставку 1 куб.метра, в николаевгазе это 2.388 гр. и делится на 12(месяцев). У меня вышло 181гр.29 коп в месяц. Я составил таблицу потребления мной газа за октябрь21г.-сентябрь 22г. Цифры взяты не с потолка а подкреплены квитанциями об оплате за газ в указанный период от Приват24, и отправил письмо в Николаевгаз на 104 уа и в Николаевгазсбыт. Реакции никакой. Подождал 10 дней и отправил такое-же письмо со всеми выкладками в НКРЕКП, в Первомайскую окружную прокуратуру Николаевской обл, главе комиссии по энергетике ВР Герусу. Реакции пока никакой, хотя времени прошло мало, надеюсь, что прореагируют.
показати весь коментар
19.01.2023 15:11 Відповісти
Когда он себе начислял эту премию и делал это с ведома кучи институций наших и интернета в тех годах был целый шквал в инете по этому поводу и шо НАК сказал- заслужил шото там сделал, и маме перевел. Тогда это все можно было просто остановить и не выплатить и вернуть.Все тютю денюжка. А кому теперь эта херня- чтоб заплатить деньги типа специалистам очередным великим НАК антикорупционщикам , чтоб они премию получили за невозвратные на всегда деньги подтвердили что мы лохи и нас обули. Мы и так знаем или чтоб формально показать вот работаем ловим того кого должны были словить сразу тогда не ловя на месте , так как даже баба ВАЛЯ знала какую премию получил Коболев не соразиерную с зарплатами топ менеждера в Мировых компаниях и ПЕРЕВЕЛ МАМЕ в АМЕРИКУ
показати весь коментар
19.01.2023 15:18 Відповісти
В іноземних компаніях топ менеджер який приносить гарний прибуток компанії отримує і гарні гроші. Це нормально. Те що нафтогаз під керівництвом Коболєва приносив мільяардні прибутки відомо , про те що нафтогаз домігся виплати штрафу з рашки теж відомо. Теперішні мененджери скільки отримують за те що довели до банкруцтва? Так може людина заслужила ці гроші? Наші судді які самі знаєте як судять отримують я думаю не менше. Робимо висновки: НАБУ - ручне.
показати весь коментар
19.01.2023 15:59 Відповісти
Швец в фейсбуке написал что это атака на корпоративное управление и очень плохая история для Украины.
показати весь коментар
19.01.2023 16:23 Відповісти
що ти верзеш? виграли адвокати яких найняли за наші гроші! а коли суд був виграний цей хитрожопий не дочикавшись коли газпром заплатить штраф забра знову ж таки із наших грошей собі дуже жирну премію. як наче він сам все зробив, а тепер скажи як при мінімальній пенсіі 2000 він мало того що отримував зарплатню міліонну в місяць та к щей преміі не меньші собі нараховував?
показати весь коментар
19.01.2023 16:24 Відповісти
Ну так какое отношение Кобелев имеет к тому что такая минимальная пенсия? Он как раз со своим справлялся.
Вообще меня это убивает с перекладыванием с больной головы на здоровую. Украинцам очень легко обвинить того кто что-то делает вместо того кто реально виноват.
показати весь коментар
19.01.2023 16:28 Відповісти
Вообще мне нравятся как нашим людям сначала можно сделать зло, а потом тот кто делает зло еще обвиняет тех кто не делает. Страна стокгольмского синдрома.
показати весь коментар
19.01.2023 16:30 Відповісти
Чомусь деякі читачі вважають гроші Нафтогазу бюджетними та кажуть, що це "їх" гроші. То нагадаю, що це НЕ ТАК, і до бюджетних грошей рахунки Нафтогазу не мають ЖОДНОГО відношення. До того ж я не розумію, як можно одночасно корити Коболєва за 261 млн гривень з рахунків Нафтогазу і одночасно "не помічати" як півтора роки тому "слуги" у парламенті та Кабмін позбули Нафтогаз надходжень у 100 МЛРД гривень списавши борги олігархів перед цим концерном?! Давайте, йдіть, бийте та принижуйте своїх улюблених обранців за те що "у вас" вкрали таку величезну сумму!!!
показати весь коментар
20.01.2023 15:25 Відповісти
Подоляцький ?
показати весь коментар
19.01.2023 18:37 Відповісти
Лучший пост от Швеца.

Підозра Коболеву по премії за Стокгольмский арбітраж немає жодної перспективи у суді, і у підсумку призведе до дискредитації НАБУ на Заході і особливо у США. Як і багато інших справ, що зараз дотягують, також до вироків не призведуть. У всіх буде одне питання - навіщо ви це зробили? Заради хайпу та паблісіті? То ви політики? Ну раз ви політики давайте говорити по-політичному. А по-політичному говорити дуже плоха ідея.

Панове детективи та антикорупційні прокурори.

Коли соколи Татарова знесуть всю конструкцію, тому що вас ніхто не буде захищати (через те що не будуть розуміти), і почнуть розматувати вам нутрощі - ви почнете бігати і казати, що це політизація. І це буде правдою. Але політична відповідь в межах політичної розмови буде в тому, що соколи Татарова будуть робити це, як і ви, згідно з процесом і тому зробити з цим нічого не можна.
показати весь коментар
19.01.2023 16:25 Відповісти
А что сынуля Витренчехи неприкасаемый....
показати весь коментар
19.01.2023 16:44 Відповісти
Тут еще 1 вопрос: а как Кобелеев эти деньги вывел за бугор, маме? В нашем банке попробуй 50000 грв. перечислить за границу... Давай справки на лечение, учебу и т.д.. Иначе, никак не разрешат! А тут десятки млн (он сам хвастал) перечислил за бугор и все проканало...
показати весь коментар
19.01.2023 19:49 Відповісти
Зайшов почитати срач онуків комунистів. Важко буде країні з такими довбнями. Можемо стати європейською Аргентиною. Хоча чому можемо - вже стали ((
показати весь коментар
19.01.2023 20:05 Відповісти
Мы уже Африка с царьком. Той деградации институтов которые произошли за этот год представить страшно.
показати весь коментар
19.01.2023 22:21 Відповісти
А я не понел, а они шо разве не за зарплату работают?
показати весь коментар
19.01.2023 20:24 Відповісти
За неё родимую, в самой богатой стране Европы с самым высоким уровнем жизни народа зарплаты чиновников должны быть соответственные ! Ведь это было не зубожиння а жирування !
показати весь коментар
19.01.2023 21:45 Відповісти
А Бойко, который "вышки Бойко", никаких подозрений не выдвигают? А что так?
показати весь коментар
19.01.2023 21:11 Відповісти
Що за недолугі коментарі ботів? Коболев немає по факту відношень до прибутку в 180 мільярдів, це по факту стандартна плата за річний транзит газу , яка була і до нього, мінялась в більшу сторону тільки через ріст курсу долара))!!!а от збитки Нафтогазу(після) це якраз Його "заслуга" через недолугу реорганізацію "анбалдинг" , друга казка , що завдяки йому виграний суд!))-сміх і сором , справу вела провідна світова юридична контора, яка получила за цей кейс сотні мільйонів...в двох словах - звичайний злодій, який незважаючи на найбільшу зарплату в Україні "виводив" сотні мільйонів в свою кишеню, в той час як під його керівництвом компанія звільняли дійсно спеціалістів і професіоналів сотнями і тисячами!!!
показати весь коментар
20.01.2023 01:08 Відповісти
Все ви гарно написали, але я не розумію, чому після звільнення коболева нафтогаз став збитковим, і три роки ніхто не може вивести нафтогаз хоча б в нуль, не кажучи вже про прибутки.
показати весь коментар
20.01.2023 01:51 Відповісти
Треба було тоді ще і Юлі премію виписати, за те, що вона уклала такий гарний контракт з Газпромом, завдяки якому вдалося засудити москалів)
показати весь коментар
20.01.2023 05:37 Відповісти
Все одно Зеля простив їм 12, 25 млд.доларів. Вони виплатили тільки 2,9 млд. які пішли на оплату хотєлок Зелі.
показати весь коментар
20.01.2023 14:59 Відповісти
Ну просто Нафтогаз не може бути збитковим. Якщо він збтковий - просто менеджмент краде. Ви, шановні придурки, просто не розумієте, що так має бути завжди - украв - за грати. А ви вічно хвалите, хто краде й називаєте то добився своїми ділами. Тьфу на вас, дебіли.
показати весь коментар
20.01.2023 03:49 Відповісти
Ну то давай "Добрий Хемінгуель", назови таки злодіями "квартал-95" за те, що вони допомогли Коломойському залишати без грошей вкладників ПриватБанку. Не забудь про Лещенко та Найма які НІ ЗА ЩО отримували один по пів мільйона, інший більш ніж три сотні тисяч гривень отримавши посади у наглядовій раді "Укрзалізниці" та Оборонпрому як подарунок за те що брехали на Пороха по замовленню Коломойського та Зеленського у передвиборчих перегонах. За списання боргів олігархів перед Нафтогазом на 100 млрд гривень чесно назови злодіями депутатів від "слуг" та Кабмін!!! Будь чесним до кінця а не вибірково!!!
показати весь коментар
20.01.2023 15:16 Відповісти
Не зрозумів де правда, бо різні коментарі, але точно відомо що в держпідприємствах крадуть та тринкають гроші. Там керівництво не зацікавлене заробляти, немає покарання.
показати весь коментар
20.01.2023 11:44 Відповісти
В мене зовсім не має бажання якимось чином виправдовувати бувшого голову Нафтогазу, але хочу нагадати читачам про те, що у 2021 році кабінет міністрів та депутати у більшості від партії "слуг" затвердили рішення про списання боргів олігархів, у т.ч. К;оломойського, перед цим концерном у сумі 100 МЛРД гривень, і ніхто навіть не замислюється над покаранням за це рішення будь кого. Внаслідок недбалих дій ГПУ Коломойський відсудив собі 2 МЛРД ДОЛЛАРІВ США у того ж Нафтогазу за якісь махінації при Януковичі і теж нікого не збираються карати!!! Наш нинішній президент країни у складі команди "Кварталу 95" допоміг Коломойському вивезти з ПриватБанку 40 млн $ закордон через свою компанію і ані його, ані його колег теж не карають. Тому не треба так гучно тикати пальцями у Коболєва з криками "Фу" при цьому не помічаючи, що самі "судді" злодії ще більшого готунку, а ви мовчите набравши води у рота!!!
показати весь коментар
20.01.2023 15:09 Відповісти
Сторінка 2 з 2

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 