Нарахував собі 261 мільйон гривень. Ексочільнику "Нафтогазу" Коболєву повідомили про підозру (оновлено)
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву про підозру у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
Слідство встановило, що очільник компанії (2014-2021 роки) в травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн) за екстраординарні досягнення.
Йдеться про позитивне рішення у справі щодо контракту купівлі-продажу природного газу у 2009-2019 роках.
Зазначається, що ця сума суттєво перевищувала нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн). До того ж за ті самі досягнення екскерівникові компанії виплатили премію й у 2017 році у 12,49 млн грн, додали в НАБУ.
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"Загалом упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром)", – зазначили правоохоронці.
Пізніше сам Коболєв заявив, що не планує ховатися та "збирається доводити свою правоту".
"Розуміючи, що відбувається її (підозри, – ред.) підготовка, коли знаходився за кордоном, відразу повернувся в Україну щоб не давати привід для звинувачень, що я кудись втік чи ховаюсь. Цього точно робити не збираюсь, а збираюсь доводити свою правоту", – написав він у Facebook.
Як повідомлялося, на початку лютого ДБР провела обшуки у екскерівництва "Нафтогазу" у справі про газ вартістю 2 мільярди.
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самі ж пенсюки всю незалежність просирали.
Уголовное дело за незаконное начисление премии/бонуса?
Не думаю, что такая продуманная нерпа как Коболев не подстраховался юридически и напрямую нарушил закон.
Больше похоже на PR компанию НАБУ и САП. Перспектив посадки - ноль.
При его руководстве (хотя это не только его заслуга, а командная, и тем не менее) Нефтегаз выиграл у Газпрома иск, который потенциально мог принести Украине долгов на 54 миллиарда долларов. А в результате его усилий ещё и Газпром остался нам должен 2 млрд дол. Более того, эти деньги были фактически уплачены Газпромом, пусть и вынужденно (в связи с новым контрактом). И теперь отобрать премию в 10 млн. дол. за победу в 54 млрд. дол. - это жлобство. Специалисты серьёзного уровня не будут работать за минимальную зарплату. Нельзя тут сравнивать "а врач в больнице тоже специалист, а там платят копейки" - это повод поднимать зарплату врачу, а не снизить премиальные топ-менеджеру, который защитил страну от взыскания 54 млрд. дол.
Идиоты. Отсутствие рыночного мышления. Жадность фраера погубит.
У нас в Украине есть поговорка : "Чому дурний ? Бо бідний. А чому бідний ? Бо дурний".
Вот так и будет самопроизводящаяся бедность и тупость, если НАБУ будет решать, кому из директором и какие премии платить, а не Наблюдательные советы акционерных компаний.
Бред. Интересно, суд тоже под этим вредительством подпишется ?
В той момент, коли Коболєва і його команду прибрали і замінили на таксистів і трактористів з низькою зарплатою - окрім ціни за газ на Нафтогаз тепер ще й треба виділять по 2-4 млрд долларів на рік з ІНШИХ податків, щоб він не схлопнувся.
Гроші роблять гроші.
Відсутність грошей робить відсутність грошей.
Це базове правило економіки, яке комуністам, на жаль, досі не дійшло.
Іди совкодрочер футболістів соромити, а то, одного на днях за 100млн євриків продали і 30000 платитимуть на тиждень, якщо анафему, кацапська церква в Україні не замовить, а ти не підтримаєш.
В украинских телеграм-каналах начала распространяться информация о взрыве в Беларуси. Наши данные указывают на то, что речь идет не о взрыве, а, вероятно, о помпаже двигателя.
В районе 12:00 (минское время) жители Молодечненского района (Минской области) слышали в небе сильный взрыв, многие писали, что от него затряслись окна в домах, как в самом г. Молодечно, так и в пригороде.
Так вот, по данным мониторинговой группы «Беларускі Гаюн (https://sovet.kidstaff.com.ua/gotourl.php?url=http%3A%2F%2Ft.me%2FHajun_BY&ref=sovet.kidstaff.com.ua%2Fadvice-3268482 http://t.me/Hajun_BY )» ровно в это время, а точнее в 10:59 (киевское время) над районом Молодечно у истребителя МиГ-31К ВКС РФ (RF-95194) произошло возгорание одного из двух двигателей, которое сопровождалось звуком взрыва - на деле же это был звук помпажа двигателя, после возгорания.
В результате, МиГ-31К ВКС РФ (RF-95194) был вынужден экстренно завершить полёт и вернуться на аэродром «Мачулищи».
А теперь самое главное. Произошло возгорание двигателя у именно того МиГ-31К, который горел 25 декабря 2022 г.
Він пішов і Нафтогаз розікрали на МІЛЬЯРДИ
а от привласнення гуманітарки "масажистками" чи шевролетів для евакуації поранених-немічних для себе - ріднесенького-тимошонківського?... чи етА нє то - ета другоє?...
28 декабря 2019
Украина простила России $7,4 млрд долга по газу - решение Кабмина
Как известно, штраф был выписан Антимонопольным комитетом Украины российскому "Газпрому" в 2016 году за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа. Изначально сумма была 86 млрд грн, но за счет пени и процентов она удвоилась и со временем доросла до $7,4 млрд. "Газпром" пытался оспорить штраф, но проиграл суды
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/ukraina-prostila-rossii-74-mlrd-dolga-po-gazu-362817/
Правительство одобрило подписание мирового соглашения по газовому спору АМКУ с "Газпромом"...При этом подписать указанное мировое соглашение уполномочили министра юстиции Украины Дениса Малюську...
Такі рішення може прийняти лише керівництво держави, а не звичайний керівник державної компаніі ....
Від ціни на газ на яку підписалась баба Юла Україна ще довго потерпала поки не збила ії
Мама кацапка Тєлєгіна, папа армянин, дід латишський єврей, справжня патріотка України
А зеля його розікрав. І мова не про мільйони, а про мільярди.
Ахметов, Коломойский, Фирташ, Медведчук нашкуляли за первые 2 года керівництва Зеленского в десятки раз больше....
Вообще меня это убивает с перекладыванием с больной головы на здоровую. Украинцам очень легко обвинить того кто что-то делает вместо того кто реально виноват.
Підозра Коболеву по премії за Стокгольмский арбітраж немає жодної перспективи у суді, і у підсумку призведе до дискредитації НАБУ на Заході і особливо у США. Як і багато інших справ, що зараз дотягують, також до вироків не призведуть. У всіх буде одне питання - навіщо ви це зробили? Заради хайпу та паблісіті? То ви політики? Ну раз ви політики давайте говорити по-політичному. А по-політичному говорити дуже плоха ідея.
Панове детективи та антикорупційні прокурори.
Коли соколи Татарова знесуть всю конструкцію, тому що вас ніхто не буде захищати (через те що не будуть розуміти), і почнуть розматувати вам нутрощі - ви почнете бігати і казати, що це політизація. І це буде правдою. Але політична відповідь в межах політичної розмови буде в тому, що соколи Татарова будуть робити це, як і ви, згідно з процесом і тому зробити з цим нічого не можна.