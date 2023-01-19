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Новини
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"Газпром" продовжує зменшувати транзит газу через Україну, з початку року він впав на 42%

газ,газпром

Російський "Газпром" зменшив транзит газу через Україну до Європи на 19 січня ще на 23% – до 25,1 млн. куб. м.

Про це повідомив представник "Газпрому" Сергій Купріянов, пише російське видання "Коммерсант".

"Газпром" здійснює подачу російського газу для транзиту через територію України в обсязі, підтвердженому українською стороною через ГІС "Суджа", – 25,1 млн куб. м на 19 січня. Заявку на ДВС "Сохранівка" відхилено", – сказав Купріянов.

Як повідомлялося, "Газпром" зменшує транзит газу через Україну з початку січня.

На початку року обсяг прокачування газу через Україну становив 43,3 млн кубометрів на добу. У перший тиждень 2023 року показник знизився на 7,8 млн куб. м – до 35,5 млн куб. м. 18 січня обсяг прокачування становив 32,6 млн куб. м.

Зменшення постачання російського газу через Україну відбувається на тлі різкого зниження цін на газ у Європі. 16 січня біржові ціни на газ у Європі опустилися нижче за $615 за тисячу кубометрів. 18 січня ціни на газ на біржі зросли на 5%, перевищивши $700 за тис. куб. м.

Автор: 

газ (7924) Газпром (2554) транзит газу (644)


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Tопові посади в газовому секторі по всій Україні можуть отримати напівкримінальні «збиті пілоти», які вірно служили олігархам і проросійським політикам-бізнесменам. Наприклад, багато таких «фахівців» є серед представників ОПЖ.

Поки наші воїни героїчно відбивають атаки агресора, за їхніми спинами внутрішні вороги вже розподіляють втрачені позиції та активи, ховаючись за брехливими гаслами.
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20.01.2023 02:28 Відповісти
Ого! А як же ж " тарґовля на краві!?" Ілі ета друґоє?
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20.01.2023 09:13 Відповісти

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