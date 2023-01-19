У "ОПЗЖ" конфіскують 20 мільйонів, а у партії Вітренко – квартиру на Хрещатику, – ЧЕСНО

Мін’юст та АРМА виявили у заборонених проросійських партій майже 21 млн грн, кілька десятків автомобілів та понад 60 об’єктів нерухомості. Усі ці кошти та майно, згідно з рішенням суду, переходять у власність держави.

Про це йдеться у колонці аналітика Руху ЧЕСНО Ігоря Фещенка.

Зазначається, що більша частина виявлених коштів перебуває на банківських рахунках "Опозиційної платформи – за життя" – загалом 20,5 млн грн.

Посилаючись на заборону розголошення службової інформації, в АРМА відмовилися надати детальну інформацію щодо виявлених коштів, зокрема щодо того, яка частка коштів, виявлених в ОПЗЖ, є залишками держфінансування, яке партія не встигла витратити до початку судового процесу.

Однак, як зазначає аналітик, співставивши відомості АРМА та Міністерства юстиції з даними останнього доступного фінзвіту "ОПЗЖ", можна стверджувати, що принаймні 17,3 млн грн, які перебувають на рахунку партії у "Кристалбанку", є залишками коштів державного фінансування.

Востаннє партія отримала державні кошти буквально за два тижні до повномасштабного вторгнення РФ в лютому 2022 року – 33,2 млн грн.

На рахунках інших заборонених партій виявили порівняно незначні суми, сукупно дещо більше 300 тис. грн. Зокрема, у Соціалістичної партії України – 155 тис. грн, у партії "Наші" – 103 тис. грн, у партії "Держава" – 39 тис. грн.

Станом на середину січня 2023 року Мін’юст опрацював, затвердив та оприлюднив перелік майна щодо десяти заборонених партій.

Йдеться, зокрема, про Комуністичну партію України, Соціалістичну партію України та Прогресивну соціалістичну партію України. Згідно з минулорічним аналізом ЧЕСНО, нерухомість та автомобілі серед усіх заборонених партій є лише у них.

При цьому, каже Фещенко, у когось із них майна стало більше, у когось – менше.

Приміром, вважалося, що у власності Соціалістичної партії є три об’єкти нерухомості: у Чернівцях, Миколаєві та Сумах. Нові дані свідчать, що в СПУ виявили ще шість об’єктів нерухомості (загалом дев’ять) та 13 автомобілів (Dacia Logan, ГАЗ, ВАЗ).

Натомість у ПСПУ Наталії Вітренко в затвердженому Мін’юстом переліку майна немає жодного об’єкту нерухомості, тоді як в ухвалі про забезпечення позову фігурувала квартира площею 73 кв. м на столичному Хрещатику.

Змінилися і дані щодо майна найбільшого серед партій власника автопарку та нерухомості.

Якщо раніше було відомо про 16 автомобілів КПУ, то згідно із затвердженим переліком майна їх виявилося на два більше (18). Йдеться передовсім про старенькі ГАЗ та ЗАЗ 2004-2012 років випуску.

Згідно із затвердженим переліком майна, під конфіскацію підпадає 56 об’єктів нерухомості Комуністичної партії, а раніше йшлося про 61 об’єкт. Причина такої розбіжності наразі невідома.