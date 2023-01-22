Японія та Нідерланди обмежать експорт технологій для чіпів до Китаю, – Bloomberg

Нідерланди та Японія, де розташовані ключові постачальники обладнання для виробництва напівпровідників, близькі до того, щоб приєднатися до зусиль Адміністрації США Джо Байдена щодо обмеження експорту технології до Китаю.

За даними джерел Bloomberg, голландський і японський експортний контроль можуть бути узгоджені та завершені вже наприкінці січня. Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте обговорили свої плани з президентом США Джо Байденом у Білому домі на початку цього місяця.

Нідерланди та Японія, швидше за все, не підуть так далеко, як США, які не тільки обмежують експорт американського обладнання, але й перешкоджають громадянам США працювати з китайськими виробниками мікросхем.

Незважаючи на це, Китай може виявитися ще більш відрізаним від технологій або ноу-хау, необхідних для створення найсучасніших видів напівпровідників, коли всі три країни діятимуть разом.

У той час як США є домом для найбільшої групи виробників мікросхем, Нідерланди можуть похвалитися ASML Holding NV, яка контролює ринок літографічної технології, яка є одним із найважливіших кроків у виробництві електронних компонентів.

Японська Tokyo Electron Ltd. є головним конкурентом американських компаній у виробництві інших типів машин. Без доступу до їхніх найсучасніших продуктів і тих, що постачаються американськими фірмами Applied Materials Inc., Lam Research Corp. і KLA Corp., китайським компаніям було б майже неможливо побудувати виробничі лінії, здатні виробляти найсучасніші мікросхеми.

Лідер правлячої партії Японії Акіра Амарі, головний архітектор зусиль Японії щодо розвитку японської напівпровідникової промисловості, заявив, що його країна повинна приєднатися до США в стримуванні амбіцій Китаю щодо виробництва мікросхем, попередивши, що Китай є частиною групи країн, які прагнуть глобальної гегемонії, і повинні бути приборканим.

Але будь-які санкції повинні бути ретельно вивірені, щоб уникнути повного відокремлення, яке загрожує глобальній економічній стабільності.