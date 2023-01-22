Китайські нафтові гіганти різко збільшили прибутки через підвищення цін на паливо, – Bloomberg

Китайські нафтові гіганти заявили, що попередній чистий прибуток за минулий рік збільшився через зростання цін на паливо за кордоном і наголос Китая на енергетичній безпеці.

PetroChina Co., провідна компанія з буріння нафти й газу в Китаї, заявила, що попередній чистий прибуток за 2022 рік зріс на 68% порівняно з попереднім роком, повідомляє enkorr із посиланням на Bloomberg.

Державна компанія Cnooc заявила, що попередній чистий прибуток збільшився приблизно вдвічі.

Видобуток викопного палива в Китаї зріс 2022 року, причому вугілля й газ досягли рекордних значень, оскільки екологічні цілі відійшли на другий план, ніж енергетична безпека після бурхливого року для цін.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну перевернуло енергетичні ринки, що призвело до стрімкого зростання цін і різкого скорочення пропозиції. Вищі закордонні ціни допомагають державним виробникам нафти й газу в Китаї попри слабкий попит всередині країни через спалах коронавірусу.

У жовтні нафтові гіганти Китаю заявили, що очікують відновлення слабкого попиту на паливо в країні в останньому кварталі року завдяки державним стимулам і відновленню економіки. PetroChina і Sinopec, два найбільших постачальники палива в країні, заявили тоді, що покращення попиту має підвищити продуктивність їхніх великих нафтопереробних підрозділів, які ослабли, оскільки урядові заходи з припинення поширення коронавірусу вповільнили економіку та скоротили подорожі.

Зі слів аналітиків Citigroup, є потенційний потенціал зростання дивідендів, який повинен підтримати ціну на акції Cnooc у найближчій перспективі.

Китайська національна офшорна нафтова корпорація, як офіційно називається Cnooc, пообіцяла збільшити витрати цього року, оскільки Пекін прагне збільшити видобуток для забезпечення енергетичної безпеки й сприяння відновленню економічного зростання.