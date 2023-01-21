Рада ЄС у понеділок може погодити новий пакет військової допомоги Україні на 500 мільйонів євро

Одним із завдань Ради ЄС із закордонних справ 23 січня буде узгодження сьомого пакету військової допомоги Євросоюзу Україні.

Про це повідомив журналістам у п'ятницю у Брюсселі високопоставлений європейський чиновник, передає Інтерфакс-Україна.



"Високий представник ЄС (у закордонних справах Жозеп Боррель, – ред.) спробує досягти згоди щодо нових пропозицій про військову підтримку України засобами сьомого пакету допомоги українським збройним силам за рахунок Європейського фонду миру", – сказав він, коментуючи на умовах анонімності порядок денний у понеділок наради глав МЗС країн ЄС.



Він зазначив, що йдеться про схвалення пакету у 500 млн євро.



Крім того, буде розглянуто питання щодо виділення додатково 45 млн євро для підготовки українських військовослужбовців у межах тренувальної місії ЄС.

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Чиновник заявив, що події в Україні входять до головних питань порядку денного засідання ради, і міністри обговорюватимуть підтримку Києва Євросоюзом та взаємодію з міжнародною спільнотою щодо управління наслідками конфлікту.



Зокрема, рада обговорить "мирний план президента Зеленського" з 10 пунктів, який торкається "дуже різних тем", і у міністрів "поки не було часу провести дискусію щодо цього плану". Чиновник сказав, що "існують різні погляди" щодо того, як реалізовувати ці пункти.



"Але, незважаючи на цю дискусію, є те, що не викликає сумнівів – це наша непохитна підтримка України, абсолютно конкретна та відчутна", – заявив функціонер ЄС.