Окупанти не можуть запустити в роботу жодного енергоблоку Запорізької АЕС, – "Енергоатом"

Через відмову частини українського персоналу Запорізької атомної електростанції співпрацювати з окупантами, а також брак власних кадрів росіяни не можуть ані запустити, ані експлуатувати енергоблоки станції.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"У кадровий дефіцит росіяни самі себе загнали, заблокувавши доступ на станцію майже 1500 українським працівникам ЗАЕС, які відмовились отримувати російські паспорти і підписувати договір із фейковим АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" або іншим підприємством "Росатома", – пояснюють у компанії.

Зазначається, що для поліпшення власного становища, загарбники шукають для ЗАЕС "нових" атомників на території РФ та готові розселяти майбутніх працівників у "націоналізовані", а точніше – примусово забрані, квартири енергодарців, які виїхали з окупованого міста.

Крім того, запустити блоки заважає і поступова деградація спеціалізованого обладнання, яку окупанти спричинили через недотримання необхідного температурного режиму.

Однак активність загарбників проявляється в іншому: навколо енергоблоків Запорізької АЕС та сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП) вони продовжують зводити укріплення і будувати військові споруди.

"Такі дії росіян є категорично неприпустимими і порушують всі наявні норми ядерної та радіаційної безпеки", – наголосили в "Енергоатомі".

Нагадаємо, 5 жовтня російський президент Путін своїм указом доручив передати окуповану Запорізьку АЕС у федеральну власність РФ. Для цього у Росії вже створили компанію "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС".

Пізніше колишній заступник головного інженера Запорізької АЕС Юрій Чернічук, який перейшов на роботу до окупантів заявив, що окуповану Запорізьку АЕС залишили близько 50% персоналу, тобто понад 5 тис. осіб.