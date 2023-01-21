Керівництво Міноборони викликали у Раду після скандалу із закупівлею харчів для армії
Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки викликає на засідання керівництво Міністерства оборони у зв’язку зі скандалом щодо закупівель продуктів для військових за завищеними цінами.
Про це повідомила заступниця голови комітету Мар’яна Безугла у Facebook.
"Викликаємо керівництво Міністерства оборони України на Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки", – зазначила вона. Також у коментарях до поста парламентарка додала, що засідання має відбутися найближчим часом і в закритому режимі.
Вона також наголосила, що Державна аудиторська служба України проводить перевірку Міноборони і за її результатами, а також роботи правоохоронних органів, очікуються резонансні висновки.
Раніше видання "Дзеркало тижня" повідомило, що Міністерство оборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у тилових регіонах, на загальну суму 13,16 млрд грн. При цьому, ціни на найбільш ходові харчі виявилися завищеними у 2-3 рази.
Офіційна позиція Міністерства оборони не оприлюднена.
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"Комбриг:
Шо ми маємо.
МО тирить гроши на закупівлях.
Губернатори тирять гуманітарку.
Міністри беруть хабарі у 400т.$
Суди пробачають мільярдні борги Бені.
Митники деруть з волонтерів за проїзд...
Труни, нескінчаємим потоком, ідуть по містах і селах.
Так, шо там ви, ідіоти, не могли пробачити Пєті???
КиївМіськБудда:
Розкрадання гуманітарки не було дном.
І наживатися на армії під час війни - теж не дно.
У цієї влади немає дна - просто дайте їм ще трохи часу і вони знову вас здивують."