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Новини
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Керівництво Міноборони викликали у Раду після скандалу із закупівлею харчів для армії

рада

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки викликає на засідання керівництво Міністерства оборони у зв’язку зі скандалом щодо закупівель продуктів для військових за завищеними цінами.

Про це повідомила заступниця голови комітету Мар’яна Безугла у Facebook.

"Викликаємо керівництво Міністерства оборони України на Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки", – зазначила вона. Також у коментарях до поста парламентарка додала, що засідання має відбутися найближчим часом і в закритому режимі.

Вона також наголосила, що Державна аудиторська служба України проводить перевірку Міноборони і за її результатами, а також роботи правоохоронних органів, очікуються резонансні висновки.

Раніше видання "Дзеркало тижня" повідомило, що Міністерство оборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у тилових регіонах, на загальну суму 13,16 млрд грн. При цьому, ціни на найбільш ходові харчі виявилися завищеними у 2-3 рази.

Офіційна позиція Міністерства оборони не оприлюднена.

Автор: 

ВР (2863) Міноборони (954) закупівлі (2603)


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"Свинарчуки с контрафактными клистронами, без которых ПВО не функционирует, покупали их через посредников из параши, на черном рынке , картофан и яйца делают тоже только там? Или смотрящие с ОП немного жадные?
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21.01.2023 19:23 Відповісти
Для народу розігрується чергове "квартальне" шоу про "глубокую азабочєность" на тлі тотального мародерства на крові... Виродки з ОПи мусять відповісти за тотальну брехню та жахливу корупцію!
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21.01.2023 20:08 Відповісти
Так выходит что порошенко и свинарчуки, со своими оборотками в МО вообще янголы по сравнению воровствами Зеленского и его воровитой наглой бандой кухарок и посудомойчиц.. Во время войны и воровать у солдата продукты.. По-моему этих пидаров сразу надо ставить к стенке!!
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21.01.2023 20:37 Відповісти
База от Чекалкина:
"Комбриг:
Шо ми маємо.
МО тирить гроши на закупівлях.
Губернатори тирять гуманітарку.
Міністри беруть хабарі у 400т.$
Суди пробачають мільярдні борги Бені.
Митники деруть з волонтерів за проїзд...
Труни, нескінчаємим потоком, ідуть по містах і селах.
Так, шо там ви, ідіоти, не могли пробачити Пєті???

КиївМіськБудда:
Розкрадання гуманітарки не було дном.
І наживатися на армії під час війни - теж не дно.
У цієї влади немає дна - просто дайте їм ще трохи часу і вони знову вас здивують."
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22.01.2023 10:06 Відповісти

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