Керівництво Міноборони викликали у Раду після скандалу із закупівлею харчів для армії

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки викликає на засідання керівництво Міністерства оборони у зв’язку зі скандалом щодо закупівель продуктів для військових за завищеними цінами.

Про це повідомила заступниця голови комітету Мар’яна Безугла у Facebook.

"Викликаємо керівництво Міністерства оборони України на Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки", – зазначила вона. Також у коментарях до поста парламентарка додала, що засідання має відбутися найближчим часом і в закритому режимі.

Вона також наголосила, що Державна аудиторська служба України проводить перевірку Міноборони і за її результатами, а також роботи правоохоронних органів, очікуються резонансні висновки.

Раніше видання "Дзеркало тижня" повідомило, що Міністерство оборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у тилових регіонах, на загальну суму 13,16 млрд грн. При цьому, ціни на найбільш ходові харчі виявилися завищеними у 2-3 рази.

Офіційна позиція Міністерства оборони не оприлюднена.