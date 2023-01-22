Хабарі на закупівлях для опалювального сезону: НАБУ назвало причину затримання заступника Кубракова

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) затримали заступника міністра інфраструктури та розвитку громад та територій Василя Лозинського час отримання хабаря у розмірі $400 тис. за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки для проходження опалювального сезону в умовах російських обстрілів інфраструктури.

Наразі Лозинського та інших учасників злочинної групи в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання повідомлення про підозру та обрання їм запобіжного заходу, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У САП уточнили, що йдеться про розкрадання частини коштів, які Кабмін виділив влітку 2022 року на відновлення об‘єктів критичної інфраструктури та забезпечення населення у зимовий період світлом, теплом і водопостачанням на загальну суму 1,68 млрд грн. У справі фігурує низка посадових осіб центральних та регіональних органів виконавчої влади.

"Перебуваючи у змові з іншими особами, посадовці забезпечили укладання договорів про закупівлі за завищеною вартістю з наперед визначеними суб’єктами підприємницької діяльності. Натомість підприємці мали передати посадовцям за "перемогу" у тендерах 280 млн грн, які становили різницю між реальною та закупною вартістю послуг", – зазначається у повідомленні.

Під час проведення обшуків в офісі підприємців було виявлено та вилучено 920 тис. грн та $38,7 тис.

САП уточнює, що викриття злочинної організації, до складу якої входив заступник Міністра, відбулась завдяки оперативному проникненню детективів НАБУ до складу організованого злочинного угруповання.

Попередня правова кваліфікація у справі – ч.4 ст.368, ч.5 ст.191 КК України. Наразі слідчі дії тривають, встановлюються всі особи, причетні до вчинення цього злочину.

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Як повідомлялося, на початку листопада минулого року Кабінет міністрів призначив першого заступника міністра розвитку громад та територій Василя Лозинського виконувачем обов’язків керівника відомства. Це відбулося після того, як очільника Мінрегіону Олексія Чернишова призначили головою правління НАК "Нафтогаз України".

Після цього державний інститут "УкрНДІВодоканалПроект" Мінрегіону уклав п’ять угод на постачання обладнання для підвозу води за відсутності електроенергії на 535 млн грн. Крім того, "УкрНДІВодоканалПроект" Мінрегіону замовив пересувних котелень для опалення окремих будівель в різних містах України на 797,52 млн грн.

Лозинський обійсмав посаду першого заступника Міністра розвитку громад та територій з травня 2020 року, до цього працював першим заступником голови Львівської обласної державної адміністрації.

У грудні минулого року Кабінет міністрів об’єднав міністерства інфраструктури та розвитку громад та територій, а Лозинського призначили заступником об'єднаного міністерства, яке очолив Олександр Кубраков. Після затримання Лозинського у упресслужбі Міністерства інфраструктури та розвитку громад заявили, що надають повне сприяння слідству, а чиновника звільнять.