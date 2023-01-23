Чистий відтік населення з України скоротився до 12 тисяч осіб за тиждень, – Держприкордонслужба

Чистий відтік людей з України на тиждень після завершення новорічних та різдвяних свят скоротився до 12 тис. осіб проти 62 тис. за другий тиждень 2023 року.

За даними Держприкордонслужби, потік на виїзд з України з 14 по 20 січня скоротився до 242 тис. осіб, порівняно з 284 тис. попереднього тижня, передає Інтерфакс-Україна.

Водночас потік на в'їзд зріс з 222 тис. до 230 тис. осіб на тиждень.



Кількість легкових авто, що перетнули західний кордон України, за даними відомства, зросла в третій тиждень року з 112 тис. до 118 тис., тоді як оформлених транспортних засобів з гуманітарними вантажами – з 414 до 494.



Прикордонна служба Польщі також зафіксувала за останні сім днів значне скорочення чистого відтоку з України – до 11 тис. із 51 тис. осіб тижнем раніше.



За даними польського відомства, тижневий потік з України до Польщі скоротився зі 194 тис. осіб. до 157 тис., тоді як зворотний потік із Польщі в Україну зріс із 143 тис. до 146 тис. людей.



Загалом з початку війни до Польщі з України прибуло 9,3 млн осіб, тоді як у зворотному напрямку пройшло 7,47 млн осіб.

Як повідомлялося, з 10 травня потік на в'їзд в Україну через західний її кордон майже місяць щодня стійко перевищував потік на виїзд. Чистий приплив за цей час становив 188 тис. чол. У наступні тижні такої однозначної тенденції вже не було, за винятком тижня початку нового навчального року, коли чистий приток склав рекордні 47 тис. осіб.

Загалом статистика свідчила про поступове повернення українців додому: чистий приток за період з 10 травня по 23 вересня становив 409 тис. осіб.

Уперше з 10 травня кількість тих, хто виїхав з України за тиждень, перевищила кількість тих, хто в'їхав, наприкінці вересня. Тоді чистий відтік становив одразу 28 тис. осіб, і однією з можливих причин була реакція на мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а згодом ймовірною причиною відтоку були масовані обстріли енергетичної інфраструктури. Відтік тривав до середини грудня й сумарно становив 118 тис. осіб, після чого перед новорічними та різдвяними святами в Україну в'їхало на 49 тис. людей більше, ніж виїхало.