В енергосистемі збільшився дефіцит потужності, аварійні відключення вже діють у п’яти областях, – "Укренерго"
Через початок робочого тижня та зниження температури 23 січня в Україні зросло споживання електроенергії. У зв’язку з цим зріс дефіцит потужності.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Зазначається, що до всіх обленерго доведені ліміти споживання на всю добу.
"Вже зранку ліміти перевищені у п’яти областях: Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Волинській та Львівській, де наразі застосовуються аварійні відключення, які можливі також в інших областях", – йдеться у повідомленні.
Водночас наголошується, що "Укренерго" вдалося відновити одну з ліній 330 кВ на південному сході країни.
У компанії наголосили, що спільно з виробниками електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога. Однак після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше.
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