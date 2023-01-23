В енергосистемі збільшився дефіцит потужності, аварійні відключення вже діють у п’яти областях, – "Укренерго"

Через початок робочого тижня та зниження температури 23 січня в Україні зросло споживання електроенергії. У зв’язку з цим зріс дефіцит потужності.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що до всіх обленерго доведені ліміти споживання на всю добу.

"Вже зранку ліміти перевищені у п’яти областях: Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Волинській та Львівській, де наразі застосовуються аварійні відключення, які можливі також в інших областях", – йдеться у повідомленні.

Водночас наголошується, що "Укренерго" вдалося відновити одну з ліній 330 кВ на південному сході країни.

У компанії наголосили, що спільно з виробниками електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога. Однак після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше.