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Новини
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В енергосистемі збільшився дефіцит потужності, аварійні відключення вже діють у п’яти областях, – "Укренерго"

електроенергія,електрика,світло,леп

Через початок робочого тижня та зниження температури 23 січня в Україні зросло споживання електроенергії. У зв’язку з цим зріс дефіцит потужності.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що до всіх обленерго доведені ліміти споживання на всю добу.

"Вже зранку ліміти перевищені у п’яти областях: Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Волинській та Львівській, де наразі застосовуються аварійні відключення, які можливі також в інших областях", – йдеться у повідомленні.

Водночас наголошується, що "Укренерго" вдалося відновити одну з ліній 330 кВ на південному сході країни.

У компанії наголосили, що спільно з виробниками електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога. Однак після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше.

Автор: 

електроенергія (4233) Укренерго (1994)


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Та цим відключенням ні кінця, ні краю, задовбали, відключають коли надумають, люди в ліфтах сидять годинами, а якщо і вмикають, то можуть і на півгодини, а потім знов аварійне, як не срачка, то болячка...
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23.01.2023 17:48 Відповісти

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