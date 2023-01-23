Війна за "Корвалол" добігає кінця: Верховний Суд ухвалив остаточне рішення на користь "Дарниці"

Верховний Суд за підсумками засідання 18 січня задовольнив скаргу фармацевтичної компанії "Дарниця" та скасував визнання торговельної марки "Корвалол Corvalolum" компанії "Фармак" добре відомою в Україні.

Розширена колегія Верховного Суду погодилася з аргументами "Дарниці" про незаконність рішення Апеляційної палати Мінекономіки щодо надання торговельній марці "Корвалол Corvalolum" компанії "Фармак" статусу добре відомої, повідомляє "Дзеркало тижня".

Раніше компанія "Фармак" вже намагалася, проте безуспішно, оскаржити право "Дарниці" на володіння власною маркою "Корвалол-Дарниця" саме на підставі того, що Мінекономіки надало позначенню "Корвалол Corvalolum" статус добре відомої торговельної марки "Фармака". Але того разу Верховний Суд також ухвалив рішення на користь "Дарниці", юристи якої наполягали на недопущенні монополії на поширений седативний препарат, та підтвердив право "Дарниці" випускати його під маркою "Корвалол-Дарниця".

Вердикт суду найвищої інстанції про незаконність рішення Апеляційної палати Мінекономіки щодо "Корвалол Corvalolum" фактично ставить крапку на претензіях "Фармака", оскільки є остаточним та не підлягає оскарженню.

"Це важливий прецедент для української судової практики, оскільки ще жодне рішення Апеляційної палати щодо визнання торговельних марок добре відомими нікому не вдалось скасувати у судовому порядку, – підкреслила адвокат Дарниці, партнерка Aequo Тетяна Кудрицька. – Цей прецедент посилить ефективність захисту прав на інтелектуальну власність, оскільки дискреційні повноваження не повинні використовуватися державними органами свавільно, і ґрунтуватися на суперечливих чи нерелевантних доказах (як це відбулося із рішенням щодо "Корвалол Corvalolum")".

Суперечка фармацевтичних компаній "Дарниця" та "Фармак" почалася в 2004 році, коли представники "Фармака" зробили спробу отримати виключні права на виробництво "Корвалолу" в Україні. З того часу "Дарниця" послідовно працювала задля недопущення монополізації як формули препарату, так і прав на бренд. Зокрема, в 2011 році, а потім у 2019 році, суд підтвердив право компанії на володіння товарним знаком "Корвалол-Дарниця".