Співробітників "Українського Дунайського пароплавства" викрили на розкраданні сільгосппродукції

Завдяки камерам відеоспостереження на одному з теплоходів ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" зафіксований факт крадіжки насіння соняшника У злочині брали участь члени команди.

"Направив у Ізмаїльську прокуратуру чергову порцію матеріалів. [...] Як не прикро це визнавати, допомагали крадіям деякі співробітники УДП, що мають відповідати за безпеку підприємства та антикорупційні заходи", – повідомив генеральний директор підприємства Дмитро Москаленко.

Наразі проводиться службове розслідування.

Москаленко підкреслив, що керівництво УДП буде максимально сприяти слідству.

Він також запропонував керівництву прокуратури організувати робочу групу з представників Нацполіції, інших правоохоронних структур, Державної прикордонної служби та представників стратегічних державних підприємств Придунав’я, але підкреслив, що потрібно конролювати роботу в цьому напрямі.