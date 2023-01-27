Співробітників "Українського Дунайського пароплавства" викрили на розкраданні сільгосппродукції
Завдяки камерам відеоспостереження на одному з теплоходів ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" зафіксований факт крадіжки насіння соняшника У злочині брали участь члени команди.
"Направив у Ізмаїльську прокуратуру чергову порцію матеріалів. [...] Як не прикро це визнавати, допомагали крадіям деякі співробітники УДП, що мають відповідати за безпеку підприємства та антикорупційні заходи", – повідомив генеральний директор підприємства Дмитро Москаленко.
Наразі проводиться службове розслідування.
Москаленко підкреслив, що керівництво УДП буде максимально сприяти слідству.
Він також запропонував керівництву прокуратури організувати робочу групу з представників Нацполіції, інших правоохоронних структур, Державної прикордонної служби та представників стратегічних державних підприємств Придунав’я, але підкреслив, що потрібно конролювати роботу в цьому напрямі.
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