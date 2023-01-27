БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
457 0

Співробітників "Українського Дунайського пароплавства" викрили на розкраданні сільгосппродукції

удп

Завдяки камерам відеоспостереження на одному з теплоходів ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" зафіксований факт крадіжки насіння соняшника У злочині брали участь члени команди.

"Направив у Ізмаїльську прокуратуру чергову порцію матеріалів. [...] Як не прикро це визнавати, допомагали крадіям деякі співробітники УДП, що мають відповідати за безпеку підприємства та антикорупційні заходи", – повідомив генеральний директор підприємства Дмитро Москаленко.

Наразі проводиться службове розслідування.

Москаленко підкреслив, що керівництво УДП буде максимально сприяти слідству.

Він також запропонував керівництву прокуратури організувати робочу групу з представників Нацполіції, інших правоохоронних структур, Державної прикордонної служби та представників стратегічних державних підприємств Придунав’я, але підкреслив, що потрібно конролювати роботу в цьому напрямі.

Автор: 

розкрадання (93) УДП (40)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 