Кабмін заборонив депутатам і чиновникам виїжджати на відпочинок за кордон, – постанова (оновлено)
Кабінет міністрів своєю постановою заборонив чиновникам виїжджати за кордон під час війни без поважних причин.
Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками засідання уряду.
"На виконання рішення РНБО уряд схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин", – написав Шмигаль.
Він уточнив, що народні депутати, урядовці, представники місцевої влади, прокурори, судді та інші посадовці зможуть виїздити за кордон у службові відрядження.
"Виїхати за кордон для переговорів, для лікування, для догляду за неповнолітніми дітьми – можна. Кататися на відпочинок — ні. На жаль, є ті, хто навіть під час війни не зрозумів цих базових речей. Тому було рішення РНБО, був відповідний указ президента України і тепер є відповідна постанова Кабінету міністрів", – додав Шмигаль.
Відповідну постанову №69 від 27 січня "Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України" вже оприлюднено на офіційному урядовому порталі.
Згідно із документом, члени уряду, співробіники державних органів, депутати місцевих рад, а також керівники та члени виконавчих органів державних компаній мають право перетинати держкордон на підставі рішень про службові відрядження. Винятки передбачені для одиноких батьків за рішенням Держприкордонслужби.
Окремі процедури передбачені для пропуску через державний кордон військовослужбовців, а також осіб, які прямують на лікування за кордоном.
Як повідомлялося, 23 січня президент Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони, яке передбачає заборону на виїзд чиновників за кордон в умовах воєнного стану.
"Це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів та всіх тих, хто має працювати на державу й у державі. Хочуть відпочивати зараз – будуть відпочивати поза межами державної служби. За кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться", – наголосив очільник держави.
Після цього стало відомо, що нардеп від партії "Слуга народу" Микола Тищенко зараз знаходиться у Таїланді нібито в рамках службового відрядження. Через це його виключили з партії, проте він залишиться народним депутатом.
Тищенка називають кумом голови Офісу президента Андрія Єрмака, він відомий участю у цілій низці політичних скандалів. Крім того, його оточення значно збагатилося за роки депутатства Тищенка.
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Поважність причини поїздки за кордон буде визначати суд?
https://www.rnbo.gov.ua/ua/Ukazy/6049.html
"можливість виїзду за межі України виключно у службові відрядження."
КМУ
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-pravyl-peretynannia-derzhavnoho-kordonu-hromadianamy-s69-270123
для "любих чиновників" добавил исключения:
- на лікування. Виїзд таких осіб дозволяється у супроводі одного з членів сім'ї першого ступеня споріднення.
Це як - без дружини або дитини не випустять?
Раніше тільки постраждалі військослужбовці могли виїхати.
Звичайні люди виїхати на лікування не можуть
- у разі смерті за кордоном одного із членів сім'ї першого або другого ступеня споріднення
Звичайні люди не мають такого виключення.
Хто давав право швендяти йому туди-сюди незаконно?
Тут что то не то совсем. С одной стороны обидно, что одни в окопах, другие на волнах плещутся.
Ну так может не отпуска отменять, а на законодательном уровне исправить ошибки законодательства?! Чтобы Закон бы един и для всех?!
От того, что депутаты будут гулять не на Мальдивах, а где то на закрытых дачах под Киевом, от этого кому то легче станет? Это ведь глупость. Или справедливость восторжествовала?
Нужно определиться, что хотим сначала, а потом уже к этой цели стремиться.
А тут нашли быстрое решение - спрятали раздражители народа и все, типа что то изменилось.
Але чи багато їх служить в ВСУ?
І давайте не забувати що наш говнокомандуючий чотирижди уник призову. Досвідчений уклоніст.
Есть Конституция - самый высший Закон, есть ВР с депутатами, которые пишут и утверждают Законы.
Кабмин отвечает за хозяйственную жизнь страны, за ее обеспечение всем необходимым.
Маразм крепчает, как по мне. Я не про инициативу саму, а про механизм возмущен.
Ці пі да ри всеодно будуть їздити, а моя дитина з матірью, яка нач відділу в райадмунустраціє, не зможе вивезти її за кордон навіть при відновленні військових дій на нашій території.
Вони сволочі тіпа борються з міністрами і депутатами, а по факту стражданимуть прості люди.
Діти мало того, що не ходять в школу, так і на канікулах мають сидіти в бомбосховищах без найменшої можливості відпочити, якщо в тебе мама не дай Бог працює начальником відділу.