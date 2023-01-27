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Новини
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Кабмін заборонив депутатам і чиновникам виїжджати на відпочинок за кордон, – постанова (оновлено)

тищенко,микола

Кабінет міністрів своєю постановою заборонив чиновникам виїжджати за кордон під час війни без поважних причин.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками засідання уряду.

"На виконання рішення РНБО уряд схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин", – написав Шмигаль.

Він уточнив, що народні депутати, урядовці, представники місцевої влади, прокурори, судді та інші посадовці зможуть виїздити за кордон у службові відрядження.

"Виїхати за кордон для переговорів, для лікування, для догляду за неповнолітніми дітьми – можна. Кататися на відпочинок — ні. На жаль, є ті, хто навіть під час війни не зрозумів цих базових речей. Тому було рішення РНБО, був відповідний указ президента України і тепер є відповідна постанова Кабінету міністрів", – додав Шмигаль.

Відповідну постанову №69 від 27 січня "Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України" вже оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

Згідно із документом, члени уряду, співробіники державних органів, депутати місцевих рад, а також керівники та члени виконавчих органів державних компаній мають право перетинати держкордон на підставі рішень про службові відрядження. Винятки передбачені для одиноких батьків за рішенням Держприкордонслужби.

Окремі процедури передбачені для пропуску через державний кордон військовослужбовців, а також осіб, які прямують на лікування за кордоном.

Читайте також: "Слуга народу" виключила скандального нардепа Тищенка за відпочинок у Таїланді під час війни

Як повідомлялося, 23 січня президент Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони, яке передбачає заборону на виїзд чиновників за кордон в умовах воєнного стану.

"Це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів та всіх тих, хто має працювати на державу й у державі. Хочуть відпочивати зараз – будуть відпочивати поза межами державної служби. За кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться", – наголосив очільник держави.

Після цього стало відомо, що нардеп від партії "Слуга народу" Микола Тищенко зараз знаходиться у Таїланді нібито в рамках службового відрядження. Через це його виключили з партії, проте він залишиться народним депутатом.

Тищенка називають кумом голови Офісу президента Андрія Єрмака, він відомий участю у цілій низці політичних скандалів. Крім того, його оточення значно збагатилося за роки депутатства Тищенка.

Автор: 

Кабмін (7745) відпочинок (19) чиновник (87) Тищенко Микола (12) Шмигаль Денис (1485)


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Топ коментарі
+9
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28.01.2023 00:33
+6
Показушна постанова для суспільства, та легалізуюча для того ж Тищенка!
Поважність причини поїздки за кордон буде визначати суд?
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27.01.2023 20:44
+6
Уявляю, скільки зараз у нас появиться "хворих" чинуш. Ну, майже при смерті...конче їм потрібне буде "лікування". І навіть догадуюсь в яких "клініках - з видом на море, в п'яти зіркових палатах...
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28.01.2023 06:41
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А катлєті колі все пох , за нього єрмак мазу тримає, а єрмак це той в кого зеленскій як актер німецького кіно приймає з любої сторони
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27.01.2023 19:03 Відповісти
Сейчас депутаты и чинуши кинутся в суды и начнутся процессы на годы… За наш счет. На время процессов судьи остановят действие постанови КМУ. Ничего 7е изменится для Господ Украины
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27.01.2023 19:54 Відповісти
Показушна постанова для суспільства, та легалізуюча для того ж Тищенка!
Поважність причини поїздки за кордон буде визначати суд?
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27.01.2023 20:44 Відповісти
жюлька тимошенко без всякого суда в январе 23года поехала погреть жопу в дубай ,,люби мои хи-хи,,
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30.01.2023 06:20 Відповісти
РНБО

https://www.rnbo.gov.ua/ua/Ukazy/6049.html

"можливість виїзду за межі України виключно у службові відрядження."

КМУ

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-pravyl-peretynannia-derzhavnoho-kordonu-hromadianamy-s69-270123

для "любих чиновників" добавил исключения:

- на лікування. Виїзд таких осіб дозволяється у супроводі одного з членів сім'ї першого ступеня споріднення.

Це як - без дружини або дитини не випустять?

Раніше тільки постраждалі військослужбовці могли виїхати.

Звичайні люди виїхати на лікування не можуть

- у разі смерті за кордоном одного із членів сім'ї першого або другого ступеня споріднення

Звичайні люди не мають такого виключення.
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27.01.2023 21:04 Відповісти
Колян, зустріну тебе в Києві на Хрещатику плюну тобі в їбало
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27.01.2023 22:24 Відповісти
А на якій підставі депутатське і чиновниче бидло виїжджало до цього?
Хто давав право швендяти йому туди-сюди незаконно?
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27.01.2023 23:02 Відповісти
Ті ж самі що зараз начебто щось забороняють. Але як їздили, так і будуть їздити, тільки тепер з "поважних причин".
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29.01.2023 17:19 Відповісти
никто не давал права этим скотам из ВР ездить по таиландам и дубаям --- парламент принял решение работать беспрерывно во время войны , а коля катлета заседает в таиланде , а жюля тимошенко а дубае
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30.01.2023 06:25 Відповісти
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28.01.2023 00:33 Відповісти
А Вова ще те щастя, вся Україна третій рік в ах.у.і
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28.01.2023 00:50 Відповісти
Уявляю, скільки зараз у нас появиться "хворих" чинуш. Ну, майже при смерті...конче їм потрібне буде "лікування". І навіть догадуюсь в яких "клініках - з видом на море, в п'яти зіркових палатах...
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28.01.2023 06:41 Відповісти
деяких не стосуєтья, бо їм пох..
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28.01.2023 09:13 Відповісти
Сейчас все резко заболеют и получат направление на обследование и консультацию в Испанию или Иьалию или США во Флориду. Там тоже хорошее море и пляжи. Конечно нет такого разврата и веселухи как в Таиланде но всеравно хорошо
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28.01.2023 12:45 Відповісти
Коля муслим? Шо он отэто пальчиком в небо постоянно показует?
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28.01.2023 13:23 Відповісти
Чому людина у відпустці не може поїхати за кордон, якщо він не військовозобов'язаний?
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28.01.2023 14:07 Відповісти
Тоиу що це скотство під час війни наслаждаца жізнью за хабарі ,коли другі гинуть на фронті за твоє загоріле *****.
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29.01.2023 08:23 Відповісти
9 лет война вообще то идет. Как запрет от поездки в отпуск за границу, ускорит Победу, или вообще какая цель этого запрета? У меня в голове этот маразм не укладывается.
Тут что то не то совсем. С одной стороны обидно, что одни в окопах, другие на волнах плещутся.
Ну так может не отпуска отменять, а на законодательном уровне исправить ошибки законодательства?! Чтобы Закон бы един и для всех?!
От того, что депутаты будут гулять не на Мальдивах, а где то на закрытых дачах под Киевом, от этого кому то легче станет? Это ведь глупость. Или справедливость восторжествовала?
Нужно определиться, что хотим сначала, а потом уже к этой цели стремиться.
А тут нашли быстрое решение - спрятали раздражители народа и все, типа что то изменилось.
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29.01.2023 11:56 Відповісти
Всі чинуші віком до 60 років військовозабовязані. Якщо не інваліди.
Але чи багато їх служить в ВСУ?
І давайте не забувати що наш говнокомандуючий чотирижди уник призову. Досвідчений уклоніст.
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29.01.2023 17:24 Відповісти
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28.01.2023 17:31 Відповісти
Типовий феодалізм: пан проштрафився, холопам чуби деруть. Заступник генпрокурора відпочивав за кордоном - всіх прокурорів посадили на прив'язь, навіть рядових, які крім роботи нічого не бачать у цьому житті...
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29.01.2023 11:37 Відповісти
С каких пор Кабмин стал для Украины Законом?
Есть Конституция - самый высший Закон, есть ВР с депутатами, которые пишут и утверждают Законы.
Кабмин отвечает за хозяйственную жизнь страны, за ее обеспечение всем необходимым.
Маразм крепчает, как по мне. Я не про инициативу саму, а про механизм возмущен.
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29.01.2023 11:42 Відповісти
Дата постанова суперечить Коституції.
Ці пі да ри всеодно будуть їздити, а моя дитина з матірью, яка нач відділу в райадмунустраціє, не зможе вивезти її за кордон навіть при відновленні військових дій на нашій території.
Вони сволочі тіпа борються з міністрами і депутатами, а по факту стражданимуть прості люди.
Діти мало того, що не ходять в школу, так і на канікулах мають сидіти в бомбосховищах без найменшої можливості відпочити, якщо в тебе мама не дай Бог працює начальником відділу.
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30.01.2023 10:17 Відповісти

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