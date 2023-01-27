Кабмін заборонив депутатам і чиновникам виїжджати на відпочинок за кордон, – постанова (оновлено)

Кабінет міністрів своєю постановою заборонив чиновникам виїжджати за кордон під час війни без поважних причин.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками засідання уряду.

"На виконання рішення РНБО уряд схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин", – написав Шмигаль.

Він уточнив, що народні депутати, урядовці, представники місцевої влади, прокурори, судді та інші посадовці зможуть виїздити за кордон у службові відрядження.

"Виїхати за кордон для переговорів, для лікування, для догляду за неповнолітніми дітьми – можна. Кататися на відпочинок — ні. На жаль, є ті, хто навіть під час війни не зрозумів цих базових речей. Тому було рішення РНБО, був відповідний указ президента України і тепер є відповідна постанова Кабінету міністрів", – додав Шмигаль.

Відповідну постанову №69 від 27 січня "Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України" вже оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

Згідно із документом, члени уряду, співробіники державних органів, депутати місцевих рад, а також керівники та члени виконавчих органів державних компаній мають право перетинати держкордон на підставі рішень про службові відрядження. Винятки передбачені для одиноких батьків за рішенням Держприкордонслужби.

Окремі процедури передбачені для пропуску через державний кордон військовослужбовців, а також осіб, які прямують на лікування за кордоном.

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Як повідомлялося, 23 січня президент Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони, яке передбачає заборону на виїзд чиновників за кордон в умовах воєнного стану.

"Це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів та всіх тих, хто має працювати на державу й у державі. Хочуть відпочивати зараз – будуть відпочивати поза межами державної служби. За кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться", – наголосив очільник держави.

Після цього стало відомо, що нардеп від партії "Слуга народу" Микола Тищенко зараз знаходиться у Таїланді нібито в рамках службового відрядження. Через це його виключили з партії, проте він залишиться народним депутатом.

Тищенка називають кумом голови Офісу президента Андрія Єрмака, він відомий участю у цілій низці політичних скандалів. Крім того, його оточення значно збагатилося за роки депутатства Тищенка.