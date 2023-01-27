Кабмін схвалив законопроєкт про відновлення податкових перевірок і скасування пільг для бізнесу

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 27 січня, схвалив законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу, який передбачає скасування низки податкових пільг, запроваджених під час воєнного стану.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Серед іншого, законопроєктом пропонується з 1 липня 2023 року скасувати:

можливість для ФОПів та юридичних осіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2% від суми доходу;

можливість для ФОПів-платників єдиного податку I та IІ груп не сплачувати єдиний податок;

зупинення проведення документальних перевірок;

зупинення перебігу окремих строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;

незастосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства тощо.

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Як повідомлялося, скасування низки запроваджених на час воєнного стану податкових пільг було однією з обіцянок влади України для продовження співпраці з МВФ.

При цьому Міністерство фінансів ще на початку серпня минулого року пропонувало змінити пільговий режим оподаткування, запроваджений в тому числі для найбільшого бізнесу після початку повномасштабного російського вторгнення.

Нагадаємо, ухваленим 15 березня законом Верховна Рада дозволила великому бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування на час воєнного стану і сплачувати лише 2% від обороту. Єдиним обмеженням, що залишалося для такого переходу, був ліміт обороту не більше 10 мільярдів гривень, однак згодом парламент прибрав і його. Спрощений режим не поширювався на виробництво та збут підакцизних товарів та гральний бізнес, але обмеження для грального бізнесу також прибрали.

У Державній податковій службі повідомляли, що на таку систему виявили бажання перейти, зокрема такі відомі бренди та бізнес-групи, торгові мережі, як ТОВ "Епіцентр К", ТОВ "ЮСК Україна", ТОВ "Луї Вюіттон Україна", ППТФ "Антошка" , ТОВ "Нова Лінія 1" та інші.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль прогнозував, що запроваджене пільгове оподаткування для бізнесу у розмірі 2% обороту та скасування мит у короткостроковій перспективі можуть знизити доходи бюджету вдвічі.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензор: Відновлення податкових перевірок, боротьба із "зарплатними" ФОП та скасування пільг. Що уряд пообіцяв МВФ