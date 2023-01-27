ДТЕК про ситуацію з електроенергією у Одесі: "Намагаємось давати світло по декілька годин на добу"

Внаслідок останньої російської ракетної атаки енергетична інфраструктура Одеської області зазнала значних пошкоджень, через це у регіоні застосовуються аварійні відключення, а мешканці отримують електроенергію всього по декілька годин на добу.

Про це повідомляє пресслужба енергохолдингу ДТЕК, до складу якого входить оператор енергосистеми регіону "ДТЕК Одеські електромережі".

"Зараз докладаємо максимум зусиль, щоб давати світло жителям Одеси та прилеглих населених пунктів хоча б по декілька годин на добу", – йдеться у повідомленні.

У ДТЕК уточнили, що менш складна ситуація з електропостачанням в Ізмаїльському, Болградському, Білгород-Дністровському, Роздільнянському, Березівському та Подільському районах, завдяки чому там вдається давати світло приблизно 4 години на добу.

"На жаль, руйнування дуже значні, тому роботи з відновлення триватимуть щонайменше до кінця січня. До їх завершення Одещина не зможе повернутись до стабілізаційних графіків", – додали у компанії.

Як повідомлялося, до масованого ракетного удару, якого РФ завдала напередодні, у ДТЕК констатували, що мешканці Одещини можуть отримувати електроенергію лише близько 6 годин на добу через низькі ліміти для області, які у першу чергу мають покривати потреби критичної інфраструктури.