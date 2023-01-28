Найбільші світові нафтогазові компанії отримали надприбутки через коливання цін на тлі війни в Україні, – CNBC

Деякі з найбільших світових нафтогазових компаній готові повідомити про рекордні річні прибутки, отримавши надзвичайні доходи після року коливань цін на викопне паливо на тлі вторгнення Росії в Україну.

Так, згідно з оцінками аналітиків Refinitiv, нафтові компанії Exxon Mobil, Chevron, BP, Shell і TotalEnergies планують повідомити про сукупний прибуток у $190 млрд у 2022 році, пише CNBC.

Очікується, що енергетичні гіганти, наповнені готівкою, використають свої надприбутки, щоб винагородити акціонерів більшими дивідендами та викупом акцій.

Раніше президент США Джо Байден звинуватив нафтові компанії в тому, що вони пожинають "надприбуток війни", водночас відмовляючись сприяти зниженню цін на газ для американських споживачів.

Представниця Exxon Mobil Ерін Макграт сказала, що підвищення цін на енергоносії є "значною мірою результатом дисбалансу між попитом і пропозицією", і що саме інвестиції компанії за останні п’ять років сприяють квартальним результатам.

Прес-секретарі BP і Shell не побажали давати коментарі напередодні результатів за рік, а Chevron і TotalEnergies не відповіли на запит журналістів.

Рекордні прибутки від найбільших нафтових і газових компаній Заходу також поновили заклики до підвищення податків, особливо в той час, коли різке зростання цін на газ і паливо підвищило інфляцію в усьому світі.