Імпорт електроенергії зі Словаччини після рекордного напередодні зріс ще на 26%

Імпорт електроенергії зі Словаччини на суботу порівняно з п’ятницею зріс на 26,16% – до 9 296 МВт-год, що є новим рекордним показником з моменту його фактичного початку в січні.

Згідно з даними мережі системних операторів континентальної Європи ENTSO-E, о 20:00 доби імпорт складе по 388 МВт, в решту годин 383-385 МВт, передає Інтерфакс-Україна.

За даними на електронній аукціонній платформі "Укренерго", найбільшу потужність міждержавного перетину для імпорту на цей день забронював "Д.Трейдінг" – по 450 МВт на всі години доби.

Крім того, по 9 МВт на всі години доби забронював трейдер "Августа", по 7 МВт – "ЕРУ Трейдінг".

На завтра заброньована "Д.Трейдінг" та "Августою" потужність залишається на такому ж рівні, "ЕРУ Трейдинг" збільшила її до 8 МВт, плюс 30 МВт на всі години забронював "ДЕ Трейдинг".

Ціна перетину, як і раніше, склала 0 грн/МВт-год.

Загалом на аукціон із 26 січня "Укренерго" виставляє збільшену майже вдвічі потужність перерізу – по 500-600 МВт залежно від години доби.

Як повідомлялося, за даними ENTSO-E, Україна почала імпортувати значні обсяги електроенергії з 15 січня. Зокрема, 15 січня надійшло 655 МВт-год, 20 січня – 220 МВт-год, 21 січня – 6963 МВт-год, 22 січня – 6672 МВт-год, 25 січня – 99 МВт-год, 26 січня – 3813 МВт-год. Усього – 18422 МВт-год.

Найактивнішим імпортером є "Д.Трейдінг", що входить до групи ДТЕК Ріната Ахметова. Напередодні компанія публічно оголосила про початок імпорту електроенергії.

Крім неї, перетин у невеликих розмірах бронювали "ЕРУ Трейдінг", "Некстрейд", а також "НАП-Ком'юніті", "Августа", "Ю. Комодітіз".

Нагадаємо, Кабінет міністрів 3 січня затвердив Положення про особливості імпорту електричної енергії, яке передбачає, що приватні підприємства зможуть уникати примусових відключень у випадку, якщо для них імпортуватимуть відповідні обсяги електроенергії.

Раніше Міненерго повідомляло, що наразі узгоджені комерційні перетікання між країнами ЄС та Україною (спільно з Молдовою) становлять 0,7 ГВт вночі та 0,6 ГВт вдень. Цих обсягів недостатньо для повного покриття дефіциту потужностей у вечірній піковий годинник, проте залучення імпорту значно знизить обсяг небалансу.