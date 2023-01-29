Зеленський увів у дію санкції проти 185 російських і білоруських компаній та осіб. Вони причетні до перевезення солдатів і військової техніки

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони, яке передбачає санкції проти 182 російських та білоруських компаній та трьох підприємців. Компанії здебільшого займаються перевезенням вантажів, лізингом транспортних засобів та хімічним виробництвом.

Відповідний указ очільника держави №50 від 28 січня зна сайті Офісу президента.



До санкційного списку потрапили зокрема, російські "Уралкалій", казанське ПАТ "Органічний синтез", "Башкірська содова компанія", "Сибірська вугільна енергетична компанія", білоруські "Білоруськалій", "Гомельський хімічний завод", "Лакофарба" та "Кроноспан ОСБ".



Крім того, під санкціями опинилися "ВТБ Лізинг", "Газпромбанк Лізинг", "Райффайзен-Лізинг" і "Белгазпромбанк.



У списку також "Білоруська залізниця" та білоруська "ЄвроТрансВагон", російські "Інтер Карго Компані", "Газпромтранс", "Російська контейнерна компанія", "Перший промисловий оператор", "Інвестиційна вагонна компанія", "Вантажна компанія" та "Федеральна вантажна компанія".



Санкції передбачають зокрема блокування активів, обмеження торгових операцій та припинення транзиту.

Також під санкції потрапили три підприємці з РФ: Сергій Бєлосохов, Володимир Строк та Валерій Матвєєв.

Своїм указом президент доручив Міністерству закордонних справ проінформувати компетентні органи ЄС, США та інших держав про застосування санкцій та поставити перед ними питання щодо запровадження аналогічних обмежень.



Того ж дня під час свого вечірнього відеозвернення Зеленський повідомив, що підписав указ про санкції проти компаній, пов'язаних із перевезенням російської військової техніки та солдатів.



"Ідеться про 185 компаній та осіб. Їхні активи в Україні блокуються, наявне майно буде використане для нашої оборони. І ми будемо працювати над тим, щоб аналогічне блокування було застосовано й іншими країнами", – сказав він.