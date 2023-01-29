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В Україні зменшилося виробництво електроенергії, у ремонт вивели один із блоків ТЕС, – "Укренерго"

електроенергія

Споживання електроенергії 29 січня залишається на тому ж рівні, що й в днем раніше. Дефіцит в енергосистемі все ще є значним.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Із технічних причин в ремонт виведено один з блоків теплових електростанцій, відповідно обсяг виробленої електроенергії в системі знизився. Через це до всіх обленерго доведені дещо зменшені ліміти споживання, які діють упродовж доби", – йдеться у повідомленні.

Водночас триває відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених під час масованої атаки 26 січня. Зазначається, що в Одеській області продовжують діяти аварійні відключення. Триває відновлення планової схеми живлення регіону.

В "Укренерго" наголосили, що спільно з виробниками електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога. Однак після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше.

Автор: 

електроенергія (4235) Укренерго (1995)


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