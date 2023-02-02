На Київщині запустили пілотний проєкт для оцінки збитків бізнесу від агресії Росії

Фонд держмайна та Київська обласна військова адміністрація запускають пілотний проєкт допомоги бізнесу для оцінки збитків від агресії РФ.

Як пояснює Фонд, проєкт допоможе спростити процедуру оцінки збитків, спричинених російською агресією.

Київська ОВА також запропонувала механізм відшкодування замовнику частини витрат.

Для подачі позовів до міжнародних інстанцій юрособам треба пройти три кроки:

довести, що фізичні збитки завдано внаслідок агресії,

визначити обсяги цих збитків

провести їх оцінку за наявною методикою, розробленою ФДМУ та Мінекономіки.

За розрахунками районних адміністрацій, у Київській області внаслідок агресії Росії постраждали 650 юридичних осіб. Завдяки методиці оцінки збитків, яку розробив ФДМУ, підприємці вже можуть розпочати замовлення оцінки.