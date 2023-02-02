Махінації із землею у порту Чорноморська: Поліція повідомила про підозру колишньому меру

Слідчі Національної поліції повідомили про підозру колишньому меру міста Чорноморськ на Одещині, а також низці чиновників у справі про незаконне відчуження земельної ділянки у порту "Чорноморськ" вартістю майже 25 млн грн.

Як повідомляє пресслужба Нацполіції, про підозри у цій справі також повідомили колишнього першого заступника голови Агентства водних ресурсів - ексзаступника міністра захисту довкілля, ексзаступника начальника райвідділу Держгеокадастру у Дніпропетровській області та колишнього начальника відділу Держводагентства.

Чотирьом учасникам злочинної "схеми" повідомили підозри за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу.

Наразі вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжних заходів.

За даними слідства, службові особи Чорноморської міськради, Держводагентства та Держгеокадастру розробили злочинну схему щодо виведення із державної власності земельної ділянки, що знаходиться в акваторії Чорноморського порту.

"Всупереч чинному законодавству та без відповідного погодження з Кабміном фігуранти надали дозвіл та затвердили проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,9 га в акваторії Сухого лиману. В подальшому цю земельну ділянку незаконно передали товариству в довгострокову оренду під будівництво об’єктів", – йдеться у повідомленні.

Слідство оцінює завдані державі внаслідок реалізації схеми збитки у майже 25 млн грн.

"В ході слідства правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків за місцями мешкання та роботи фігурантів і вилучили матеріали, що підтверджують протизаконну діяльність службових осіб", – зазначаєтьсья у повідомленні.

За даними народного депутата Олексія Гончаренка ("Європейська Солідарність"), підозру у справі отримав колишній мер Чорноморська Валерій Хмельнюк.