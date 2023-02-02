Без долара і євро: Попит росіян на золото зріс у 10 разів

В умовах дефіциту іноземної валюти росіяни у 2022 році придбали близько 50 тонн золота.

Про це у Мінфіні РФ повідомили місцевому агентству РБК.

"За 2022 рік фізичними особами придбано понад 50 тонн золота у злитках, що у десять разів більше як у порівнянні з 2021 роком, так і з 2020 роком", – зазначили у російському Мінфіні.

"Очікуємо, що в 2023 році збережеться тренд на зростання попиту на золото та інші дорогоцінні метали на внутрішньому ринку, враховуючи інтерес населення до інвестиційного механізму, а також стійку тенденцію з грудня 2022 року на збільшення вартості золота на світових ринках", – вважають у міністерстві.

За його даними, у 2022 році близько 60% від загального обсягу проданих зливків припадало на зливки вагою 1 кг. Частка мірних зливків вагою до 1 кг становила 38%, стандартні зливки вагою від 11 до 13 кг становили близько 2%.

"До кінця 2022 року попит населення змістився у бік мірних золотих злитків масою до 100 грам", – додали в Мінфіні РФ.

Росія 1 березня 2022 року на тлі ажіотажного попиту на валюту звільнила фізичних осіб від сплати ПДВ у розмірі 20% на купівлю золотих зливків.

Як повідомлялося, через вторгнення до України та запровадження санкцій у РФ минулого року виник дефіцит валюти.

Очільниця Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна та інші представники російської влади закликали населенення перейти на валюти "дружніх країн", такі як юань. Але попит на євро та долари різко зростав після початку вторгнення, а згодом – після оголошення Владіміром Путіним мобілізації для війни в Україні.