Президент Польщі розкритикував рішення Угорщини зберігати залежність від російських енергоресурсів
Президент Польщі Анджей Дуда розкритикував рішення Угорщини зберігати залежність від російських енергоресурсів та вбачає в цьому одну з причин нинішньої позиції Будапешта щодо російсько-української війни.
У публічній дискусії в Литві Дуда назвав енергетичну залежність Угорщини від Росії "серйозною стратегічною помилкою" та зауважив, що зовнішньополітична лінія Будапешта у питанні російської агресії проти України значною мірою пов’язана із залежністю від російських енергоресурсів, пише Європейська правда.
"Є й інші факти, яких я не розумію, а іноді не можу прийняти", – додав Дуда.
Він також висловив жаль у зв’язку з тим, що Угорщина не намагається зменшити вплив Росії на свій ринок.
Раніше повідомлялося, що Угорщина накладе вето на будь-які санкції Європейського Союзу проти російської ядерної галузі в межах десятого пакету обмежень.
До того Угорщина вимагала пом’якшити режим антиросійських санкцій ЄС, виключивши із санкційних списків дев’ять осіб.
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