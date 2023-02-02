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Президент Польщі розкритикував рішення Угорщини зберігати залежність від російських енергоресурсів

дуда

Президент Польщі Анджей Дуда розкритикував рішення Угорщини зберігати залежність від російських енергоресурсів та вбачає в цьому одну з причин нинішньої позиції Будапешта щодо російсько-української війни.

У публічній дискусії в Литві Дуда назвав енергетичну залежність Угорщини від Росії "серйозною стратегічною помилкою" та зауважив, що зовнішньополітична лінія Будапешта у питанні російської агресії проти України значною мірою пов’язана із залежністю від російських енергоресурсів, пише Європейська правда.

"Є й інші факти, яких я не розумію, а іноді не можу прийняти", – додав Дуда.

Він також висловив жаль у зв’язку з тим, що Угорщина не намагається зменшити вплив Росії на свій ринок.

Раніше повідомлялося, що Угорщина накладе вето на будь-які санкції Європейського Союзу проти російської ядерної галузі в межах десятого пакету обмежень.

До того Угорщина вимагала пом’якшити режим антиросійських санкцій ЄС, виключивши із санкційних списків дев’ять осіб.

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