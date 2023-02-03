Французький суд відклав слухання про екстрадицію Жеваго ще на півтора місяця

Французький суд переніс на 16 березня слухання щодо екстрадиції в Україну бізнесмена, екснародного депутата Костянтина Жеваго, який після затримання в Куршевелі заарештували 29 грудня на запит Державного бюро розслідувань.

Про це повідомляє французьке видання Le Dauphiné libéré, передає Інтерфакс-Україна.



Зазначається, що документи для нового слухання надійшли надто пізно, і їх ще потрібно перекласти для всіх сторін.

Тому судове засідання було перенесено на 16 березня. Тим часом Костянтин Жеваго залишається на волі під наглядом суду, зазначає видання.

Як повідомлялося, спочатку суд 5 січня переніс на 19 січня слухання щодо екстрадиції Жеваго до України, щоб прокурор і адвокати могли підготуватися. Суд також звільнив бізнесмена під заставу 1 млн євро та взяв його під судовий нагляд. Згодом слухання перенесли на 2 лютого.

Нагадаємо, 28 грудня минулого року за запитом української сторони Жеваго затримали на французькому гірськолижному курорті Куршевель. Тоді суд французького міста Шамбері виніс рішення про екстрадиційний арешт Жеваго, повідомляли у ДБР.

Наприкінці вересня 2019 року слідчі ДБР заочно вручили підозру екснардепу Костянтину Жеваго у справі про розтрату 2,5 млрд грн коштів банку "Фінанси та кредит". За інформацією ДБР, у липні 2021 року Інтерпол оголосив Жеваго у міжнародний розшук.

У пресслужбі бізнесмена звинувачення заперечують, повідомивши, що він перебував за кордоном на лікуванні. Водночас влітку 2022 року журналісти помітили його на власній яхті "Z" в Монако.