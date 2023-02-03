Суд у США ухвалив перше рішення про конфіскацію активів російського олігарха, їх можуть передати Україні

Американський суд у четвер вирішив конфіскувати $5,4 млн, які належать підсанкційному російському бізнесмену Костянтину Малофєєву.

Як повідомляє "Голос Америки", відповідне рішення відкриває шлях для можливого використання конфіскованих коштів для відновлення України.



Зазначається, що рішення судді окружного суду у федеральному суді Манхеттена стало першою постановою про конфіскацію активів російського олігарха відтоді, як Міністерство юстиції у 2022 році створило цільову міжвідомчу групу KleptoCapture, що забезпечує дотримання санкцій, введених США та їх союзниками у відповідь на вторгнення в Україну.



Влада США звинуватила Малофєєва, власника телеканалу "Царьград ТВ", у фінансуванні сепаратистів у Криму, який Росія незаконно анексувала у 2014 році.



Малофєєв, який заперечує фінансування сепаратистів, потрапив під санкції Вашингтона того ж року та був звинувачений у їх порушенні у 2022 році.

Наприкінці минулого року прокурори заявили в суді, що мають право конфіскувати гроші на рахунку Малофєєва в банку Sunflower у Денвері, оскільки він намагався перевести їх діловому партнеру всупереч санкціям США.

Оскільки олігарх не оскаржив запит на конфіскацію, прокурори в четвер заявили, що кошти мають бути конфісковані за замовчуванням, і суд схвалив це рішення.