Міноборони повідомило про звільнення очільника департаменту, який відповідає за закупівлю зброї

Міністерство оборони повідомило про звільнення тимчасового виконувача обов’язків очільника департаменту військового-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Олександра Лієва за його власним бажанням.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Лієв нібито має російський паспорт. Сам він заперечив цей факт і заявив, що має лише українське громадянство, і ніколи не мав паспорта РФ.

"Станом на 2 лютого 2023 року Лієва Олександра Сергійовича звільнено з Міноборони за його власним бажанням. На етапі працевлаштування до міністерства і протягом роботи в оборонному відомстві Олександр Лієв проходив відповідні перевірки, обов’язкові при вступі на посаду держслужбовця.

Так само, у порядку, який діє під час особливого періоду, до Служби безпеки України надавалися відповідні матеріали з питання доступу до державної таємниці. Жодних заперечень від СБУ отримано не було", – йдеться в повідомленні.

У Міноборони наголосили, що будь-яких фактів, які б підтверджували наявність у Лієва іншого громадянства, крім українського, "до Міноборони не надавалося".

Згідно з інформацією на сайті Міноборони, департамент, яким керував Лієв, відповідає за закупівлі озброєння та військової техніки.

Як відомо, раніше вийшла колонка Віталія Шабуніна, де йдеться, що Олександр Лієв закликав "почути Крим" під час референдуму у 2014 та блокував українські маяки у 2006-му.

В інтервю Цензор.НЕТ Лієв намагався пояснити ці факти та запевняв, що ніколи не мав проросійських поглядів.