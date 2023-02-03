Ворог обстріляв енергетичну інфраструктуру на сході та півдні країни, найскладніша ситуація – на Херсонщині, – "Укренерго"

Споживання електроенергії та дефіцит в енергосистемі майже не змінилися від попереднього дня та є суттєвим.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, два блоки на теплових електростанціях підключено в роботу, натомість один виведено в аварійний ремонт. Наявний обсяг виробленої електроенергії розподіляється на забезпечення процесів, необхідних для роботи енергетичної та критичної інфраструктури, а також на покриття потреб промисловості та населення.

Наразі мережеві обмеження зберігаються лише в Одеській області.

"Ліміти споживання доведені до всіх обленерго. Станом на ранок 3 лютого перевищення лімітів не зафіксовано, аварійні відключення диспетчерським центром НЕК "Укренерго" не застосовувалися", – додали в компанії.

Водночас минулої доби ворог піддав масованим артилерійським обстрілам енергетичну інфраструктуру в Харківській, Херсонській, Сумській, Запорізькій та Донецькій областях.

"Особливо складна ситуація після обстрілів в Херсонській області. Через значні пошкодження знеструмлені деякі об’єкти й в сусідній Миколаївській області", – йдеться у повідомленні.

Утім, наголошується, що ремонтні бригади "Укренерго" змогли відновити функціональність ключового обладнання на декількох підстанціях на сході та півдні України.