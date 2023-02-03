ЄС та США підштовхують МВФ до схвалення програми для України на суму до $16 мільярдів – FT

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Європейський Союз та США підштовхують Міжнародний валютний фонд до остаточного доопрацювання планів багатомільярдної кредитної програми для України, оскільки вони прагнуть зміцнити фінанси країни, де триває війна.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, передає Forbes.

За словами співрозмовників видання, представники фонду планують зустрітися з українськими офіційними особами у Варшаві в середині лютого, щоби продовжити обговорення кредиту на суму від $14 до $16 млрд. Робота має закінчитися до весни.

Україна заявила, що цього року вона зіткнеться з дефіцитом у розмірі $38 млрд, а Світовий банк підрахував, що більш як половина її енергетичної інфраструктури була зруйнована російськими атаками, що посилило тиск на економіку.

ЄС та інші великі партнери Києва хочуть, щоб міжнародні кредитори активізували свої зусилля щодо надання подальшої підтримки.

Виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс сказав FT, що програма МВФ для України матиме "певний сигнальний ефект", який "може також спричинити подальшу підтримку донорів". Він додав, що чим раніше буде отримано кредит, тим краще.

США також підштовхують МВФ до швидкого надання нової фінансової допомоги Україні.

"Міністерство фінансів закликає МВФ та Україну до якнайшвидшої спільної роботи над погодженням програми", – заявило міністерство фінансів США у четвер.

"Ми підтримуємо Україну від початку війни і сповнені рішучості продовжувати її. Ми тісно взаємодіємо з українською владою і сподіваємося перейти до повноцінної програми якнайшвидше", – заявив виданню представник МВФ.

Україна наполягає на фінансуванні від МВФ з вересня, але переговори призупинено, оскільки правила Фонду не дозволяють фінансувати зони бойових дій.

Раніше фонд надав екстрене фінансування у розмірі $2,7 млрд, а в грудні затвердив чотиримісячну програму для України, спрямовану як на зміцнення економіки, так і на підготовку її до отримання великого кредиту МВФ.