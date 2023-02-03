Розслідування проти Насірова у справі про хабар на 722 мільйони завершено, – НАБУ

НАБУ і САП завершили розслідування щодо ексочільника Державної фіскальної служби Романа Насірова та його радника, яких підозрюють в одержанні $5,5 млн та понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу.

Як повідомляє пресслужба НАБУ, стороні захисту відкрили матеріали справи для ознайомлення.

"Слідство наразі встановило одержання головою ДФС (2015-2016 років) неправомірної вигоди у $5,5 млн за забезпечення відшкодування понад 540 млн грн компаніям агрохолдингу у серпні 2015 року та понад 21 млн євро за відшкодування майже 2,7 млрд ПДВ упродовж лютого 2015 – серпня 2016 років", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "плату за послуги", яка, в середньому становила близько 20% від суми відшкодованого ПДВ, тодішній голова ДФС одержував на рахунок підконтрольної йому іноземної компанії, а також компаній, підконтрольних його близькій особі, а також раднику, через інші іноземні компанії-"прокладки", залучені радником експосадовця.

Відправниками коштів були дві компанії-нерезиденти, підконтрольні власнику агрохолдингу.

"При цьому частину неправомірної вигоди сформували безпосередньо з коштів бюджетного відшкодування ПДВ і конвертували в іноземну валюту. НАБУ та САП мають докази, що голова ДФС пріоритезував виплати з відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу, натомість не включав відомості про суми, заявлені до бюджетного відшкодування іншими суб’єктами господарювання (в тому числі комунальними підприємствами), які мали на те право", – пояснили в НАБУ.

Водночас це призвело до судових позовів з боку таких товариств та стягнення ними з держбюджету, окрім заявлених сум бюджетного відшкодування, ще щонайменше 2 млн грн пені.

Нагадаємо, співробітники НАБУ та САП 17 жовтня повідомили Насірову та його колишньому раднику про підозру в одержанні $5,5 млн та понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу Олега Бахматюка. На момент злочину ця сума становила еквівалент 722 млн грн.

За версією слідства, за ці кошти Насіров допоміг компаніям Бахматюка у прискореному режимі отримати відшкодування ПДВ. В той час як інші компанії, маючи аналогічні підстави для відшкодування, не отримували його тривалий час.

Як повідомлялося, під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор повідомив про наявність у Насірова британського громадянства та двох квартир у Лондоні, які він може використовувати для проживання.

Крім того, під час обшуку у Насірова виявили заяву на репатріацію до держави Ізраїль, а дружина Насірова з дітьми перед початком повномасштабного вторгнення виїхала з України саме до Ізраїлю. Сам же Насіров у період воєнного стану 5 разів виїздив за кордон.