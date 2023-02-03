Пільгові тарифи на мобільний зв’язок для українських біженців у Європі продовжили ще на пів року

Українці зможуть і далі спілкуватися з близькими у ЄС за доступними тарифами європейської зони вільного роумінгу. Спільну декларацію мобільних операторів України та ЄС продовжили ще на пів року з можливістю подальшої пролонгації.

Про це домовилися під час зустрічі українського уряду з єврокомісарами, передає пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Також європейська сторона підтвердила готовність схвалити оновлений Додаток 17-3. Це ще один крок до вільного роумінгу з ЄС Roam like at home на постійній основі. На період воєнного часу Україну звільнили від внесків за участь у програмах ЄС", – йдеться у повідомленні.

За словами очільника Мінцифри, Україна активно співпрацює з Євросоюзом у секторі роумінгу.

"Для нашої країни надзвичайно важливо приєднатися до роумінг-простору ЄС. Адже мільйони українців тимчасово виїхали до різних країн Європи і мають бути на зв'язку з рідними. Зі свого боку ми робимо важливі кроки у цьому напрямі", – наголосив він.

Крім того, Мінцифри працює над запуском в Україні технології 5G та приєднання до транспортних 5G коридорів ЄС.

Як повідомлялося, на початку квітня оператори України та ЄС підписали спільну декларацію про забезпечення доступного або безкоштовного роумінгу та міжнародних дзвінків між ЄС та Україною.

На момент оприлюднення декларацію підписали 27 операторів зв'язку в ЄС та Україні, у тому числі кілька загальноєвропейських груп, а також асоціація, яка представляє низку віртуальних операторів мобільного зв'язку (MVNO у Європі), і вона відкрита для подальших підписантів.