Ціни на автогаз у великих мережах АЗС впали ще на 45 копійок

Ціни на автогаз упродовж останнього тижня продовжують падати: середня ціна на нього з 27 січня по 3 лютого у мережах автозаправних станцій впала ще на 45 копійок – до 26,49 грн за літр.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Діапазон цін коливається у межах 23,95-27,58 грн/л. При цьому на станціях WOG і ОККО автогаз здешевшав на 28 та 61 копійку, до 27,51 грн/л і 27,15 грн/л відповідно, причому остання ціна цього тижня виявилася найвищою.

VostokGaz, "Рур груп" і "Укрнафта" за тиждень, який перейшов із січня в лютий, скинули по гривні – до 25,69 грн/л, 26 грн/л і 24,95 грн/л відповідно. На АЗС U.GO автогаз коштує 26,51 грн/л.

На станціях KLO, Amic, Socar, Shell і Chipo ціни коливаються в межах 25,35-27,11 грн/л.

Найменше – 3 копійки – втратив автогаз на заправках мережі UPG, де він наразі коштує 25,79 грн/л. Найбільше він здешевшав – на 1,2 грн – на АЗС Mango, до 25,71 грн/л.

Найдешевше, як і перед минулими вихідними, автогазом торгує "Авантаж 7", пропонуючи його за 23,95 грн/л.

Різниця цін на автогаз у різних мережах становить 3,63 грн/л.