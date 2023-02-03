Росія втричі збільшить продаж юанів із резервів через падіння доходів від експорту нафти

Російський Мінфін збільшить продаж валюти майже втричі через зниження нафтогазових доходів бюджету.

Із 7 лютого Мінфін РФ продаватиме на внутрішньому ринку китайські юані в еквіваленті 8,9 млрд рублів на день, пише російський Forbes.

"Сукупний обсяг коштів, спрямованих продаж іноземної валюти, становить 160,2 млрд рублів. Операції проводитимуться в період з 7 лютого 2023 року до 6 березня 2023 року", – уточнили у міністерстві.

За оцінкою Мінфіну, російський бюджет у лютому недоотримає нафтогазових доходів на 108 мільярдів рублів. У січні прогноз недоотриманих доходів становив 54,5 млрд рублів – саме на цю суму починаючи з 13 січня ЦБ РФ продавав юані на внутрішньому ринку: на суму, еквівалентну 3,2 млрд рублів на день.

Читайте також: Путін доручив змінити методику розрахунку ціни на російську нафту через ризики для бюджету РФ

Як повідомлялося, через падіння нафтогазових доходів Мінфін у січні вперше з 2020 року відновив продаж валюти у еквіваленті 54,5 млрд рублів на місяць.

За оцінками російських експертів, якщо реальна вартість російської нафти Urals виявиться вдвічі нижчою від закладених у бюджеті на 2023 рік $70 за барель, бюджет недоотримуватиме 250 млрд рублів на місяць.

За даними російського Мінфіну, середня ціна основної російської експортної марки нафти Urals у січні 2022 року склала $49,48 за барель, що в 1,7 раза нижче, ніж у січні 2022 року ($85,64 за барель).

У грудні 2022 року середня ціна Urals зменшилась до $50,47 за барель, порівняно із $66,47 за барель у листопаді та $70,62 за барель – у жовтні минулого року.

За даними Bloomberg, російська нафта сорту Urals, що є основою енергетичного експорту РФ, 6 січня падала до $37,8 за барель у порту Приморськ на Балтійському морі. 9 січня на Санкт-Петербурзькій товарно-сировинній біржі укладено угоду, що передбачає продаж 10 тис. тонн нафти за 218 млн рублів або по $42,19 за барель.

Знижка на російську нафту Urals почала зростати після повномаштабного вторгнення РФ в Україну, вона значно зросла після запровадження механізму обмеження цін на російську нафту країнами "Великої сімки".

Раніше у січні під час наради зі своїми урядовцями Путін визнав, що падіння цін на російську нафту внаслідок збільшення дисконту на неї може створити проблеми для російського бюджету, і закликав надати пропозиції, як не допустити цього.