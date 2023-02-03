Українці за три дні обміняли вже 750 тисяч ламп розжарювання на енергоощадні

Упродовж перших трьох днів програми з обміну ламп розжарювання на LED-лампи в віділеннях "Укрпошти" українці обміняли понад 750 тисяч штук.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"За перші три дні в Укрпошті вже обміняли понад 750 тис. ламп. Замовити послугу можна як у відділенні "Укрпошти", так і в застосунку "Дія". LED-лампи дозволять додатково заощадити на електроенергії", – зазначив він.

Прем’єр нагадав, що програма обміну старих ламп на енергоощадні стартувала завдяки підтримці Євросоюзу.

За його словами, наступного тижня ще 6 млн ламп будуть розподілені між містами районного значення. А до кінця лютого скористатися послугою зможуть також мешканці віддалених сіл завдяки пересувним відділенням "Укрпошти".

Як повідомлялося, з 30 січня українці можуть обміняти у відділеннях "Укрпошти" 5 ламп розжарювання на стільки ж енергоощадних LED-ламп.

Проєкт триватиме кілька місяців, його метою є надання українцям 50 млн ламп безкоштовно.

Тисячі відділень "Укрпошти", де обмінюють лампи, вже розпочали роботу в обласних центрах, а також Краматорську, Кривому Розі та Покровську. У подальшому лампи можна буде обміняти і у інших населених пунктах.