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Українці за три дні обміняли вже 750 тисяч ламп розжарювання на енергоощадні

лампа

Упродовж перших трьох днів програми з обміну ламп розжарювання на LED-лампи в віділеннях "Укрпошти" українці обміняли понад 750 тисяч штук.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"За перші три дні в Укрпошті вже обміняли понад 750 тис. ламп. Замовити послугу можна як у відділенні "Укрпошти", так і в застосунку "Дія". LED-лампи дозволять додатково заощадити на електроенергії", – зазначив він.

Прем’єр нагадав, що програма обміну старих ламп на енергоощадні стартувала завдяки підтримці Євросоюзу.

За його словами, наступного тижня ще 6 млн ламп будуть розподілені між містами районного значення. А до кінця лютого скористатися послугою зможуть також мешканці віддалених сіл завдяки пересувним відділенням "Укрпошти".

Як повідомлялося, з 30 січня українці можуть обміняти у відділеннях "Укрпошти" 5 ламп розжарювання на стільки ж енергоощадних LED-ламп.

Проєкт триватиме кілька місяців, його метою є надання українцям 50 млн ламп безкоштовно.

Тисячі відділень "Укрпошти", де обмінюють лампи, вже розпочали роботу в обласних центрах, а також Краматорську, Кривому Розі та Покровську. У подальшому лампи можна буде обміняти і у інших населених пунктах.

Автор: 

Укрпошта (795) електроенергія (4238) Шмигаль Денис (1485)


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Е27 у Дніпрі вже не зміг замовити. Чому не написати якої птужності лампи, виробника, там де корупції замало ніхто зад не підійме щоб максимально осітити всіподробиці обміну, і навіщо здавати на обмін, ще й справні, поки донесеш на почту спіраль отвалиться, не кажучи що з нею відбудеться на почті, куди їх там складати, транспортування подальше, хтось вирішив хоча б на цьому заробити?
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03.02.2023 16:46 Відповісти

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