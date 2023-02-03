Росія змусить нафтові компанії платити більше податків через падіння доходів бюджету, – ЗМІ

Російська влада планує відмовитися від використання котирувань нафти Urals для розрахунку податків для нафтових компаній, замінивши їх котируваннями еталонної марки Brent.

Це спонукатиме російські нафтові компанії намагатися продавати нафту з якомога меншим дисконтом, або ж платити більше податків з власної кишені, пише російський "Коммерсант" із посиланням на джерела.

За даними видання, податки на експорт нафти планується розраховувати на базі котирувань Brent з урахуванням дисконту та вартості фрахту.

За словами джерел газети, розмір дисконту обмежать $10 за барель, а вартість фрахту $5-10 за барель. За поточної ціни Brent з урахуванням дисконту та фрахту, російські нафтовики мали б платити податки з умовної ціни $62-67 за барель нафти. У січні ціна Urals за офіційними даними була нижча $50 за баррель.

Джерела видання пояснюють, що зміна підходу до оподаткування експорту нафти має стимулювати нафтові компанії намагатися зменшувати дисконт на російську нафту та торгувати сировиною за вигідною для бюджету ціною. Інакше їм доведеться сплачувати більше податків.

Співрозмовники газети, близькі до нафтових компаній, визнали, що сприймають зміну податкової схеми як "захід для підвищення податкового навантаження на галузь, оскільки бюджету потрібні гроші".

Мінфін РФ ще не оприлюднив дані про нафтогазові надходження до бюджету за січень, однак у грудні надходження від податку на видобуток нафти впали на 10% порівняно з листопадом – до 474,8 млрд рублів. Через зниження нафтогазових доходів нижче базового рівня Мінфін у січні вперше з 2020 року повернувся до продажу валюти у розмірі 54,5 млрд рублів на місяць.

Якщо реальні котирування Urals виявляться вдвічі нижчими від закладених у бюджеті на 2023 рік $70 за барель, доходи, що випадають, за попередніми розрахунками, можуть досягти 250 млрд рублів на місяць, попередила директор департаменту податкового і юридичного консультування Kept Дар'я Шоріна.

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Як повідомлялося, через падіння нафтогазових доходів Мінфін у січні вперше з 2020 року відновив продаж валюти у еквіваленті 54,5 млрд рублів на місяць.

За даними російського Мінфіну, середня ціна основної російської експортної марки нафти Urals у січні 2022 року склала $49,48 за барель, що в 1,7 раза нижче, ніж у січні 2022 року ($85,64 за барель). У грудні 2022 року середня ціна Urals зменшилась до $50,47 за барель, порівняно із $66,47 за барель у листопаді та $70,62 за барель – у жовтні минулого року.

Знижка на російську нафту Urals почала зростати після повномаштабного вторгнення РФ в Україну, вона значно зросла після запровадження механізму обмеження цін на російську нафту країнами "Великої сімки".

Раніше у січні під час наради зі своїми урядовцями Путін визнав, що падіння цін на російську нафту внаслідок збільшення дисконту на неї може створити проблеми для російського бюджету, і закликав надати пропозиції, як не допустити цього.