Danone може продати частину активів у Росії з правом зворотного викупу, – ЗМІ
Французька корпорація Danone включила опціон зворотного викупу в угоду щодо передачі контролю в російському бізнесі молочних продуктів і рослинних напоїв.
Про це повідомляє "Комерсант" із посиланням на слова двох обізнаних співрозмовників.
За словами одного з них, інвесторам запропоновано від 75%, Danone хоче зберегти частку та місце у раді директорів російської компанії після угоди.
У Danone заявили, що не коментують цієї теми.
Про намір здати контроль над частиною бізнесу в Росії за винятком сегменту дитячого харчування (завод "Істра – Нутриція", бренди Nutrilon, "Малютка" та "Малиш") Danone оголосила у жовтні 2022 року.
У компанії назвали цей крок "найкращим варіантом" для збереження безперервності локальних операцій у довгостроковій перспективі.
У компанії в РФ працює 13 заводів, що випускають традиційні молочні продукти, йогурти, десерти під брендами "Простоквашино", "Активіа", Actimel, "Даніссімо", "Тьома", Alpro.
За словами двох джерел, в угоду повинні увійти тільки російські марки Danone, серед яких "Простоквашино", "Ростішка", "Тьома".
Як припускає один зі співрозмовників видання, перший етап відбору інтересантів завершився. Серед потенційних покупців є кілька інвестиційних фондів, кажуть співрозмовники, не називаючи їх.
Опціон на зворотний викуп був передбачений в угодах кількох іноземних компаній, які продавали бізнес у Росії після початку повномасштабної війни
Така умова, зокрема, передбачалася під час продажу активів Nissan і Renault державі, повідомляв Мінпромторг РФ.
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