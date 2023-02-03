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Danone може продати частину активів у Росії з правом зворотного викупу, – ЗМІ

danone

Французька корпорація Danone включила опціон зворотного викупу в угоду щодо передачі контролю в російському бізнесі молочних продуктів і рослинних напоїв.

Про це повідомляє "Комерсант" із посиланням на слова двох обізнаних співрозмовників.

За словами одного з них, інвесторам запропоновано від 75%, Danone хоче зберегти частку та місце у раді директорів російської компанії після угоди.

У Danone заявили, що не коментують цієї теми.

Про намір здати контроль над частиною бізнесу в Росії за винятком сегменту дитячого харчування (завод "Істра – Нутриція", бренди Nutrilon, "Малютка" та "Малиш") Danone оголосила у жовтні 2022 року.

У компанії назвали цей крок "найкращим варіантом" для збереження безперервності локальних операцій у довгостроковій перспективі.

У компанії в РФ працює 13 заводів, що випускають традиційні молочні продукти, йогурти, десерти під брендами "Простоквашино", "Активіа", Actimel, "Даніссімо", "Тьома", Alpro.

За словами двох джерел, в угоду повинні увійти тільки російські марки Danone, серед яких "Простоквашино", "Ростішка", "Тьома".

Як припускає один зі співрозмовників видання, перший етап відбору інтересантів завершився. Серед потенційних покупців є кілька інвестиційних фондів, кажуть співрозмовники, не називаючи їх.

Опціон на зворотний викуп був передбачений в угодах кількох іноземних компаній, які продавали бізнес у Росії після початку повномасштабної війни

Така умова, зокрема, передбачалася під час продажу активів Nissan і Renault державі, повідомляв Мінпромторг РФ.

Автор: 

росія (14189) Франція (651) Danone (26)


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