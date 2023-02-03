Українці купили за місяць рекордну суму валюти з початку великої війни

Купівля валюти населенням України у січні перевищила продаж на $564,01 млн, порівняно із $463,22 млн у грудні, $390,6 млн – у листопаді, $373,32 млн – у жовтні та $202,5 млн – у вересні минулого року.

Як свідчать дані Національного банку України (НБУ), чиста купівля валюти населенням у січні легальними каналами стала найбільшою з початку повномасштабної війни. При цьому з лютого по липень 2022 року населення продавало більше валюти, ніж купувало.

Зокрема, українці минулого місяця придбали готівкової іноземної валюти на $1,27 мільярда, а продали – на $1,075 млрд.

Водночас фізособи збільшили купівлю безготівкової валюти до $523,9 млн, тоді як її продаж зменшився до $153,38 млн.

Як повідомлялося, наприкінці вересня минулого року Нацбанк підвищив ліміт купівлі фізособами безготівкової валюти з 50 тис. грн. до 100 тис. грн на місяць за умови розміщення її на депозиті мінімум на три місяці, що значно збільшило попит на безготівкову валюту.