Українці купили за місяць рекордну суму валюти з початку великої війни
Купівля валюти населенням України у січні перевищила продаж на $564,01 млн, порівняно із $463,22 млн у грудні, $390,6 млн – у листопаді, $373,32 млн – у жовтні та $202,5 млн – у вересні минулого року.
Як свідчать дані Національного банку України (НБУ), чиста купівля валюти населенням у січні легальними каналами стала найбільшою з початку повномасштабної війни. При цьому з лютого по липень 2022 року населення продавало більше валюти, ніж купувало.
Зокрема, українці минулого місяця придбали готівкової іноземної валюти на $1,27 мільярда, а продали – на $1,075 млрд.
Водночас фізособи збільшили купівлю безготівкової валюти до $523,9 млн, тоді як її продаж зменшився до $153,38 млн.
Як повідомлялося, наприкінці вересня минулого року Нацбанк підвищив ліміт купівлі фізособами безготівкової валюти з 50 тис. грн. до 100 тис. грн на місяць за умови розміщення її на депозиті мінімум на три місяці, що значно збільшило попит на безготівкову валюту.
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В 2022 році для фінансування дефіциту державного бюджету (який становив 911 млрд грн) Національний банку викупив за емітовану гривню у Міністерства фінансів військових ОВДП на 400 млрд грн.
Ці обсяги надрукованої гривні в тому числі були спрямовані на виплату заробітних плат захисників, соціальну підтримку і компенсацій за поранення та загибель.
Значна частина цих грошей, через високу інфляцію (26,6% за минулий рік), недостатній рівень дохідності за депозитами (середня дохідність за гривневими 10,6%) і невизначеність, була конвертована у валюту (з березня по грудень 2022 чистий продаж валюти НБУ становив - $23,3 млрд), або ж осіли у гривні на поточних рахунках або на депозитах "до запитання" (можна зняти у будь-який момент). Джерело: https://biz.censor.net/r3396141