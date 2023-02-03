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Новини
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Українці купили за місяць рекордну суму валюти з початку великої війни

курс

Купівля валюти населенням України у січні перевищила продаж на $564,01 млн, порівняно із $463,22 млн у грудні, $390,6 млн – у листопаді, $373,32 млн – у жовтні та $202,5 млн – у вересні минулого року.

Як свідчать дані Національного банку України (НБУ), чиста купівля валюти населенням у січні легальними каналами стала найбільшою з початку повномасштабної війни. При цьому з лютого по липень 2022 року населення продавало більше валюти, ніж купувало.

Зокрема, українці минулого місяця придбали готівкової іноземної валюти на $1,27 мільярда, а продали – на $1,075 млрд.

Водночас фізособи збільшили купівлю безготівкової валюти до $523,9 млн, тоді як її продаж зменшився до $153,38 млн.

Українці купили за місяць рекордну суму валюти з початку великої війни 01

Як повідомлялося, наприкінці вересня минулого року Нацбанк підвищив ліміт купівлі фізособами безготівкової валюти з 50 тис. грн. до 100 тис. грн на місяць за умови розміщення її на депозиті мінімум на три місяці, що значно збільшило попит на безготівкову валюту.

Автор: 

валюта (2164) долар (415) НБУ (9271) обмін валюти (697)


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Топ коментарі
+10
Українці покупають, але вона чомусь в кабінетах і диванах чиновників. То може не українці, а гниди, і до стінки їх?
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03.02.2023 15:32
+4
так обіцяні ж Зеленським, наскільки я знаю, 15 мільйонів, зараз же не випличують за загибель воїна!? Купівлю валюти я думаю здіснюють військові, які отримують зарплати і їх рідні, з метою захисту цих грошей від можливої девальвації.
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03.02.2023 18:07
+2
Купівлю валюти здіснюють ті хто при владі, ті хто грабують українців продаючі допомогу партнерів, ті шо форму для війскових яку нам передали амереканці продають у магазинах а прості українці продають ту валюту шо відкладували роками щоб вижити.
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03.02.2023 22:20
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Українці покупають, але вона чомусь в кабінетах і диванах чиновників. То може не українці, а гниди, і до стінки їх?
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03.02.2023 15:32 Відповісти
Як не прикро, но мабуть багато за гробові.
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03.02.2023 16:38 Відповісти
звідки така статистика? туму воно і свинособака що вірить у свою придуману фантазію.
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03.02.2023 18:05 Відповісти
так обіцяні ж Зеленським, наскільки я знаю, 15 мільйонів, зараз же не випличують за загибель воїна!? Купівлю валюти я думаю здіснюють військові, які отримують зарплати і їх рідні, з метою захисту цих грошей від можливої девальвації.
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03.02.2023 18:07 Відповісти
Купівлю валюти здіснюють ті хто при владі, ті хто грабують українців продаючі допомогу партнерів, ті шо форму для війскових яку нам передали амереканці продають у магазинах а прості українці продають ту валюту шо відкладували роками щоб вижити.
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03.02.2023 22:20 Відповісти
Ну вам із Німеччини видніше хто зараз купує валюту в Україні
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04.02.2023 10:36 Відповісти
Ті, хто при владі отримує хабарі, отримує їх вже у валюті, будь-якій. Це дрібні чиновники отримують хабарі у гривні. Ті чиновники, що повище, не будуть возитися з мішками гривень.
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04.02.2023 11:16 Відповісти
Купують ті хто отримує багато грн,той хто отримує дві три тис пенсії чи з/п до 10т навряд чи що зможе взагалі відкласти ..
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03.02.2023 22:39 Відповісти
І за ту валюту потім собі купити форму спальний мішок карімат .......
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05.02.2023 03:15 Відповісти
і це тільки верхівка айзберга - в основному скуповують у валютчиків , гадаю сума вдвічі , а може і втричі більша ..
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03.02.2023 18:53 Відповісти
"Чим зумовлене таке сильне зростання грошей населення та бізнесу у банках під час війни?

В 2022 році для фінансування дефіциту державного бюджету (який становив 911 млрд грн) Національний банку викупив за емітовану гривню у Міністерства фінансів військових ОВДП на 400 млрд грн.

Ці обсяги надрукованої гривні в тому числі були спрямовані на виплату заробітних плат захисників, соціальну підтримку і компенсацій за поранення та загибель.

Значна частина цих грошей, через високу інфляцію (26,6% за минулий рік), недостатній рівень дохідності за депозитами (середня дохідність за гривневими 10,6%) і невизначеність, була конвертована у валюту (з березня по грудень 2022 чистий продаж валюти НБУ становив - $23,3 млрд), або ж осіли у гривні на поточних рахунках або на депозитах "до запитання" (можна зняти у будь-який момент). Джерело: https://biz.censor.net/r3396141
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03.02.2023 22:49 Відповісти
Валюта гривню береже!
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04.02.2023 10:27 Відповісти
Тепер я зрозумів чому зараз у київських торгівельних центрах немає людей - люди замість нових трусів і кросівок купують валюту😎
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04.02.2023 10:35 Відповісти
Валюту скуповують в основному ті, хто зараз на потоках! У звичайної маси холопів тільки борги по кредитним карткам та комуналкам ростуть
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04.02.2023 15:57 Відповісти

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