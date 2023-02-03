Німеччина готує програму гарантій для свого бізнесу для інвестицій в Україну під час війни

Уряд Німеччини готує програму інвестиційних гарантій для німецьких компаній, що стимулюватме німецький бізнес інвестувати в Україну попри воєнні ризики.

Про це заступник міністра економіки Олександр Грибан заявив під час зустрічі з представниками бізнесу, на якій обговорювались деталі програми, повідомляє пресслужба міністерства.

"Ініціатива Уряду Німеччини та запропоновані німецькому бізнесу гарантії інвестицій в Україну, переконаний, сприятимуть залученню інвестицій. Що надзвичайно важливо саме зараз – адже нинішній рік має стати роком старту відновлення України. Запроваджена Німеччиною програма може стати прикладом для урядів інших країн, які ще не запровадили відповідні інструменти", – зазначив чиновник.

Програма інвестиційних гарантій для німецьких компаній в Україні була ініційована Федеральним міністерством економіки та клімату Німеччини для того, аби стимулювати німецький бізнес інвестувати в Україну. Реалізацію Програми інвестиційних гарантій Федеральний уряд доручив PwC.

Програма покриває наступні ризики:

війна, експропріація (націоналізація);

трансферний ризик і ризик конвертації;

ризик порушення договору.

Вартість участі у програмі складається з одноразового платежу (відсутній для інвестицій до 5 млн євро та 0,5% для інвестицій понад 5 млн євро) та щорічного платежу, який визначається від суми покриття.

У Мінекономіки уточнили, що гарантії поширюватимуться на нові проєкти та інвестиції, але в деяких випадках можуть покривати нещодавно проінвестовані кошти. Програма гарантування інвестицій, спрямована на довгострокове пом’якшення ризиків для німецьких інвесторів, запобігання або компенсацію втрат та полегшення отримання фінансування для реалізації інвестиційних проектів.

Як повідомлялося, раніше агентство Світового банку MIGA запустило пілотний проєкт зі страхування ризиків в Україні. Цього року Мінекономіки очікує, що агентство зможе виділити до $1 млрд на покриття воєнних ризиків.