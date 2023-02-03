АРМА, НАБУ та САП перерахували Збройним Силам 400 мільйонів у справах про корупцію на митниці

Минулого року завдяки співпраці НАБУ, САП та АРМА на оборонні потреби України було перераховано більш як 410 млн грн.

Зокрема, в межах кримінальних справ, які розслідують детективи Національного антикорупційного бюро за процесуального керівництва прокурорів Спеціальної антикорупційної прокуратури, минулого року арештовано понад 297 млн грн та 113 млн грн. Рішенням Вищого антикорупційного суду ці кошти було передано в управління АРМА.

Арештовані суми розміщено на депозитному рахунку Національного агентства та в подальшому використано для купівлі двох пакетів військових облігацій. Таким чином, до Державного бюджету на потреби ЗСУ надійшло близько 410 млн грн, які, за версією слідства, були незаконно отримані внаслідок зловживань на митниці.

Загалом протягом останніх шести місяців АРМА перерахувало до бюджету понад 1,5 млрд грн арештованих коштів, які спрямовано на оборонну сферу.

Як повыдомлялося, АРМА запустило в експлуатацію реєстр арештованих активів, проте реєстр залишається закритим для громадськості на період воєнного стану. Однак це не впливає на його функціонування, а правоохоронні органи мають до нього доступ.