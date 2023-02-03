Доходи Росії від експорту нафти та газу впали до мінімуму з 2020 року, – Reuters
Доходи російського бюджету від нафти і газу впали у січні до найнижчого рівня з серпня 2020 року через вплив західних санкцій.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані Мінфіну РФ.
Так, податкові та митні надходження РФ від продажу енергоресурсів у січні впали на 46%, порівняно з аналогічним місяцем минулого року, – до 425,5 млрд рублів ($6,05 млрд).
Це віддзеркалює той факт, що тоді як ціна світової еталонної суміші Brent змінилася незначно, ціна російської суміші Urals у січні впала на 42%, зауважує агентство.
Росія великою мірою покладається на доходи від нафти і газу – минулого року російський бюджет отримав близько 11,6 трильйонів рублів ($165 мільярдів) нафтогазових доходів для фінансування своїх бюджетних витрат.
Через падіння нафтогазових надходжень РФ змушена витрачати міжнародні резерви, щоб покрити дефіцит бюджету. Так, Мінфін РФ у п'ятницю оголосив, що майже втричі збільшить продажі іноземної валюти – до 8,9 мільярдів рублів ($130 мільйонів) на день протягом наступного місяця, щоб компенсувати падіння доходів від нафти та газу.
Якщо ціни на російську нафту не відновляться в найближчі місяці, аналітики Московського кредитного банку прогнозують, що дефіцит бюджету може досягти 5,5 трильйонів рублів ($78 мільярдів) цього року, що еквівалентно 3,8% ВВП. Бюджет Росії на 2023 рік передбачає дефіцит у розмірі 2% ВВП, і будь-який більший дефіцит вимагатиме більших продажів іноземної валюти, менших витрат, збільшення запозичень або підвищення податків.
Reuters зауважує, що падіння доходів російського бюджету значною мірою обумовлене санкціями. Зокрема, Євросоюз запровадив ембарго на імпорт російскої нафти морем, на який припадало 90% продажів нафти РФ до ЄС, а країни-члени скоротили частку російського газу в структурі свого імпорту з понад 40% до 15%.
Ембарго ЄС на купівлю російських нафтопродуктів, включаючи дизельне та авіаційне паливо, набуває чинності в неділю та може завдати шкоди Москві більше, ніж ембарго на сиру нафту.
Як повідомлялося, за офіційними даними російського Мінфіну, середня ціна основної російської експортної марки нафти Urals у січні 2022 року склала $49,48 за барель, що в 1,7 раза нижче, ніж у січні 2022 року ($85,64 за барель). У грудні 2022 року середня ціна Urals зменшилась до $50,47 за барель, порівняно із $66,47 за барель у листопаді та $70,62 за барель – у жовтні минулого року.
Знижка на російську нафту Urals почала зростати після повномаштабного вторгнення РФ в Україну, вона значно зросла після запровадження механізму обмеження цін на російську нафту країнами "Великої сімки".
Раніше у січні під час наради зі своїми урядовцями Путін визнав, що падіння цін на російську нафту внаслідок збільшення дисконту на неї може створити проблеми для російського бюджету, і закликав надати пропозиції, як не допустити цього.
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А вот вроде говорили что им там что то заморозили)
В какой валюте?
Если в рублях, тогда этот резерв бесконечный
Если в валюте доллар то под контролем ФРС, платежи через США.
24 февраля 2021 года валютная структура средств Фонда национального благосостояния изменена. Доли доллара и евро сокращены с 45 % до 35 %, в нормативную валютную структуру средств ФНБ включены японская иена с долей 5 % и китайский юань с долей 15 %https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-sb2802-12 [12] .
Вот так санкции..
ФНБ можно тратить)
Покупців знайдуться завжди, бо жити ж треба.
От коли навпаки, то реально біда.
Чи не тому
Международный валютный фонд изменил свой прогноз по динамике российской экономики в 2023 году - с падения на 2,3% на рост на 0,3%, в 2024 году ожидает ускорения роста до 2,1%.
А от що до Британії
МВФ ожидает снижения экономики Великобритании в 2023 году на 0,6%, ранее на этот год прогнозировался рост на 0,3%.
Хоча я МВФ не дуже то люблю, але ж от кажуть таке...трохи відрізняється від
"
для них це прірва.з кожним днем все більше
Був шанс замість по 450 мільярдів відсотків гребти віл тих "кредитів" , реально амне на словах, провести кредитну амністію, поставити до влади чесних людей, спростити податки, зменшити кредитні ставки до 1-2 відсотка, почати розбудовувати державні підприємства України, та наповнювати бюджет, зробити почуття гордості у українців за свою владу та країну.
Та не скористалися, майже дев'ять років не вистачило, вже навіть "монобільшість" , абсолютна влада, все одно не вистачило...
Не розуміють української душі..
ситуация в эрэфии стала резко ухудшаться со второй половины 2022 года -
При росте расходов почти на 30% дефицит бюджета рф с июня по декабрь составил 4.8 трлн по сравнению с околонулевым профицитом в 2021.
учитывая возросшие расходы, резко сжимающиеся доходы и тающую заначку, очень сомнительно, что эрэфии денег хватит на 2 года. ситуация может стать аховой уже к лету.
единственное уточнение, пропушено слово ВВП -объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 октября составил 10,792 трлн руб., или 8,1% прогнозируемого на 2022 г. ВВП рф, снизившись за месяц почти на 1,08 трлн руб., сообщил 06.10.22 г Минфин рф.
нет там никакой бредятины, бредятина у вас.
вы и высокие стандарты ?))) не льстите себе и не смешите мои тапки.)
не падение ввп на 4% , а дефицит бюджета - 4 % от ввп.
сам бюджет рф составляет 17,4 % от ввп, дефицит в 4 % от ввп означает, что в доходной части
бюджете будет не хватать около 23 %.
Патамушта санкции на работают, атмините их пазязя. Вы же себе хуже делаете, нам хорошо, они нас лучше делают, по этому отмените же их скорей!!!
Никакие это не санкции.
Просто некие торговые ограничения.
https://www.google.com/amp/s/www.epravda.com.ua/rus/news/2022/11/23/694187/index.amp
"дефицит бюджета - 4 % от ввп."
Удивительное дело! ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ показатели бюджета страны под адскими санкциями в 5 раз лучше, чем страны, которой помогают всем цивилизованным миром!
На кого санкции?
"дефицит в 4 % от ввп означает, что в доходной части
бюджете будет не хватать около 23 %." - в расходной. Дефицит - это расходная часть.
И она не распространяется на защищённые статьи.
Вот такая это вещь дефицит бюджета запланированный.
А некоторые почему то тут считают что это когда денег на зарплату нет, или на ракеты.
Например, у США дефицит бюджета
В 2022 финансовом году бюджетный дефицит достигал $2,8 трлн
Это не говорит что США банкроты, это говорит что у США большие желания.
Бабло у кацапов на войну будет в неограниченном количестве. Если надо среднюю зарплату на Москве с 1000 баксов снизить до 150 - значит, сделают. И никаких бунтов не будет. Азиатского и китайского рынка кацапам хватит для получения валюты, на которую они купят недостающие детали и станки.
Это серый импорт. И он всегда дешевле белого, в силу определения.
Если ранее 65 это была грань себестоимости, то 45 это уже ниже.
наРФия еще может позволить торговать себе на уровне убытков некоторое врем, надеясь, что все изменится. Но цены пересматриваются каждые 2 месяца.
И как раз в эти 2 месяца, пока помощь Запада не подошла, наРФия будет переть на Украину...
Так что 35 долларов через 2 месяца будут вполне реальны, как хотел Зеленский изначально.
Смерть Уйла и паРашки в экономике и цене на нефтепродукты!
К концу 2023 года денег не станет и все посыпется.
В нас колись так було теж
Нічого, програють війну, приїде Яценюк до них) зробить такі реформи, що не залишиться державних підприємств, а податки вони не ******* платити, тож, і не буде на чому їм сидіти, окрім кредитів, але кредити МВФ теж потім обріжуть
Тобто , доходи зараз такі, як в 2020 році, коли не було ані війни, ані найбільших санкції в історії, ані ембарго нафтового, ані взорваних потоків північних, ані обмежень на ціну...