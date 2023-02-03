Доходи Росії від експорту нафти та газу впали до мінімуму з 2020 року, – Reuters

Доходи російського бюджету від нафти і газу впали у січні до найнижчого рівня з серпня 2020 року через вплив західних санкцій.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані Мінфіну РФ.

Так, податкові та митні надходження РФ від продажу енергоресурсів у січні впали на 46%, порівняно з аналогічним місяцем минулого року, – до 425,5 млрд рублів ($6,05 млрд).

Це віддзеркалює той факт, що тоді як ціна світової еталонної суміші Brent змінилася незначно, ціна російської суміші Urals у січні впала на 42%, зауважує агентство.

Росія великою мірою покладається на доходи від нафти і газу – минулого року російський бюджет отримав близько 11,6 трильйонів рублів ($165 мільярдів) нафтогазових доходів для фінансування своїх бюджетних витрат.

Через падіння нафтогазових надходжень РФ змушена витрачати міжнародні резерви, щоб покрити дефіцит бюджету. Так, Мінфін РФ у п'ятницю оголосив, що майже втричі збільшить продажі іноземної валюти – до 8,9 мільярдів рублів ($130 мільйонів) на день протягом наступного місяця, щоб компенсувати падіння доходів від нафти та газу.

Якщо ціни на російську нафту не відновляться в найближчі місяці, аналітики Московського кредитного банку прогнозують, що дефіцит бюджету може досягти 5,5 трильйонів рублів ($78 мільярдів) цього року, що еквівалентно 3,8% ВВП. Бюджет Росії на 2023 рік передбачає дефіцит у розмірі 2% ВВП, і будь-який більший дефіцит вимагатиме більших продажів іноземної валюти, менших витрат, збільшення запозичень або підвищення податків.

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Reuters зауважує, що падіння доходів російського бюджету значною мірою обумовлене санкціями. Зокрема, Євросоюз запровадив ембарго на імпорт російскої нафти морем, на який припадало 90% продажів нафти РФ до ЄС, а країни-члени скоротили частку російського газу в структурі свого імпорту з понад 40% до 15%.

Ембарго ЄС на купівлю російських нафтопродуктів, включаючи дизельне та авіаційне паливо, набуває чинності в неділю та може завдати шкоди Москві більше, ніж ембарго на сиру нафту.

Як повідомлялося, за офіційними даними російського Мінфіну, середня ціна основної російської експортної марки нафти Urals у січні 2022 року склала $49,48 за барель, що в 1,7 раза нижче, ніж у січні 2022 року ($85,64 за барель). У грудні 2022 року середня ціна Urals зменшилась до $50,47 за барель, порівняно із $66,47 за барель у листопаді та $70,62 за барель – у жовтні минулого року.

Знижка на російську нафту Urals почала зростати після повномаштабного вторгнення РФ в Україну, вона значно зросла після запровадження механізму обмеження цін на російську нафту країнами "Великої сімки".

Раніше у січні під час наради зі своїми урядовцями Путін визнав, що падіння цін на російську нафту внаслідок збільшення дисконту на неї може створити проблеми для російського бюджету, і закликав надати пропозиції, як не допустити цього.