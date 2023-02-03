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Новини
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Доходи Росії від експорту нафти та газу впали до мінімуму з 2020 року, – Reuters

путін

Доходи російського бюджету від нафти і газу впали у січні до найнижчого рівня з серпня 2020 року через вплив західних санкцій.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані Мінфіну РФ.

Так, податкові та митні надходження РФ від продажу енергоресурсів у січні впали на 46%, порівняно з аналогічним місяцем минулого року, – до 425,5 млрд рублів ($6,05 млрд).

Це віддзеркалює той факт, що тоді як ціна світової еталонної суміші Brent змінилася незначно, ціна російської суміші Urals у січні впала на 42%, зауважує агентство.

Росія великою мірою покладається на доходи від нафти і газу – минулого року російський бюджет отримав близько 11,6 трильйонів рублів ($165 мільярдів) нафтогазових доходів для фінансування своїх бюджетних витрат.

Через падіння нафтогазових надходжень РФ змушена витрачати міжнародні резерви, щоб покрити дефіцит бюджету. Так, Мінфін РФ у п'ятницю оголосив, що майже втричі збільшить продажі іноземної валюти – до 8,9 мільярдів рублів ($130 мільйонів) на день протягом наступного місяця, щоб компенсувати падіння доходів від нафти та газу.

Якщо ціни на російську нафту не відновляться в найближчі місяці, аналітики Московського кредитного банку прогнозують, що дефіцит бюджету може досягти 5,5 трильйонів рублів ($78 мільярдів) цього року, що еквівалентно 3,8% ВВП. Бюджет Росії на 2023 рік передбачає дефіцит у розмірі 2% ВВП, і будь-який більший дефіцит вимагатиме більших продажів іноземної валюти, менших витрат, збільшення запозичень або підвищення податків.

Читайте також: Росія змусить нафтові компанії платити більше податків через падіння доходів бюджету, – ЗМІ

Reuters зауважує, що падіння доходів російського бюджету значною мірою обумовлене санкціями. Зокрема, Євросоюз запровадив ембарго на імпорт російскої нафти морем, на який припадало 90% продажів нафти РФ до ЄС, а країни-члени скоротили частку російського газу в структурі свого імпорту з понад 40% до 15%.

Ембарго ЄС на купівлю російських нафтопродуктів, включаючи дизельне та авіаційне паливо, набуває чинності в неділю та може завдати шкоди Москві більше, ніж ембарго на сиру нафту.

Як повідомлялося, за офіційними даними російського Мінфіну, середня ціна основної російської експортної марки нафти Urals у січні 2022 року склала $49,48 за барель, що в 1,7 раза нижче, ніж у січні 2022 року ($85,64 за барель). У грудні 2022 року середня ціна Urals зменшилась до $50,47 за барель, порівняно із $66,47 за барель у листопаді та $70,62 за барель – у жовтні минулого року.

Знижка на російську нафту Urals почала зростати після повномаштабного вторгнення РФ в Україну, вона значно зросла після запровадження механізму обмеження цін на російську нафту країнами "Великої сімки".

Раніше у січні під час наради зі своїми урядовцями Путін визнав, що падіння цін на російську нафту внаслідок збільшення дисконту на неї може створити проблеми для російського бюджету, і закликав надати пропозиції, як не допустити цього.

Автор: 

держбюджет (1569) дефіцит (451) нафта (4780) росія (14189) ціни (3446)


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Топ коментарі
+6
головна санкція - це ембарго на нафту і обмеження цін на нафту і нафтопродукти. які запрацювали тільки з 5 грудня минулого року, а по нафтопродуктам запрацюють з 5 лютого. тому ефект від санкцій буде видно тільки за підсумками поточного року.
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03.02.2023 17:53
+5
На Берлін!.
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03.02.2023 17:39
+4
4 процента падения ввп это просто смешно,это означает,что санкции никакого влияния пока не имеют.
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03.02.2023 17:31
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А треба щоб впали до мінімуму 1700.
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03.02.2023 17:29 Відповісти
До історичного мінімуму - 1745 року))
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03.02.2023 20:25 Відповісти
4 процента падения ввп это просто смешно,это означает,что санкции никакого влияния пока не имеют.
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03.02.2023 17:31 Відповісти
головна санкція - це ембарго на нафту і обмеження цін на нафту і нафтопродукти. які запрацювали тільки з 5 грудня минулого року, а по нафтопродуктам запрацюють з 5 лютого. тому ефект від санкцій буде видно тільки за підсумками поточного року.
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03.02.2023 17:53 Відповісти
В тексте инфа - 78 лярдов в год дефицит бюджета,также говорится про свободный доступ до резервов,которые они тратят и которые исчисляются сотнями лярдов,это означает эффект от санкций - нуль.
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03.02.2023 18:01 Відповісти
если тратят резервы, то это уже означает, что есть эффект от санкций.
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03.02.2023 18:03 Відповісти
Это не эффект,это мелкая неприятность,не манипулируйте понятиями,пока нет повода к оптимизму как пытаются подать хитрозадые журналюшки в этой статье.
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03.02.2023 18:12 Відповісти
ну это пока. я ж выше писал, что только через год-два будет реальный эффект от санкций. не сегодня.
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03.02.2023 18:30 Відповісти
Это значит что есть возможность их тратить, менять на то, что им необходимо
А вот вроде говорили что им там что то заморозили)
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05.02.2023 15:15 Відповісти
тратят резервы из фонда национального благосостояния или как там он у них называется. а заморозили им 300 лярдов зелени резервов ихнего Центрального банка, которые хранились в Европе и Америке на депозитах. и есть очень высокая вероятность, что этих 300 замороженных лярдов кацапы больше никогда не увидят, потом как сейчас на Западе ищут юридическую возможность их конфисковать и передать Украине в качестве репарраций кацапских.
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05.02.2023 16:24 Відповісти
"резервы из фонда национального благосостояния "

В какой валюте?
Если в рублях, тогда этот резерв бесконечный
Если в валюте доллар то под контролем ФРС, платежи через США.

24 февраля 2021 года валютная структура средств Фонда национального благосостояния изменена. Доли доллара и евро сокращены с 45 % до 35 %, в нормативную валютную структуру средств ФНБ включены японская иена с долей 5 % и китайский юань с долей 15 %https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-sb2802-12 [12] .

Вот так санкции..
ФНБ можно тратить)
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05.02.2023 16:59 Відповісти
вроде с этого фонда начали тратить в юанях. та и то там были проблемы с конвертацией.
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05.02.2023 17:10 Відповісти
Треба сказати що в них більше не вийде накопити резервів і тому для них це прірва.з кожним днем все більше і навряд чи їм навіть Китай допоможе кредитами бо сам під санкції попаде.Вжн скоро газ і нафта в обмін на їжу.
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04.02.2023 02:02 Відповісти
Або навпаки, газ та нафта по ціні 3000 дол) як це було восені)
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05.02.2023 15:14 Відповісти
Це було раз і тому що Європа не була готова замінити більшість енергоносіїв з РФ.А зараз вже купа альтернативних джерел поставок.Рф втратила цей ринок на завжди.
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05.02.2023 19:51 Відповісти
Ти можеш втратити ринок, але що з того, якщо в тебе залишились енергоносії, добрива, продукти, золото, деревина, метали, нафта, газ та багато інших ресурсів.
Покупців знайдуться завжди, бо жити ж треба.
От коли навпаки, то реально біда.

Чи не тому

Международный валютный фонд изменил свой прогноз по динамике российской экономики в 2023 году - с падения на 2,3% на рост на 0,3%, в 2024 году ожидает ускорения роста до 2,1%.

А от що до Британії

МВФ ожидает снижения экономики Великобритании в 2023 году на 0,6%, ранее на этот год прогнозировался рост на 0,3%.

Хоча я МВФ не дуже то люблю, але ж от кажуть таке...трохи відрізняється від

"
для них це прірва.з кожним днем все більше
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05.02.2023 20:17 Відповісти
Був шанс, на прикладі України продемонструвати переваги економіки Заходу, безпеки, військової, взагалі розвитку. 8 років. Ніщо не заважало наситити ПВО, інтегрувати війська, поставити навчити користуватися всіма видами танків авіації та інших систем, все це відпрацювати в умовах близьких до бойових, та в достатній кількості забезпечити так щоб не було і думки у агресора напасти.
Був шанс замість по 450 мільярдів відсотків гребти віл тих "кредитів" , реально амне на словах, провести кредитну амністію, поставити до влади чесних людей, спростити податки, зменшити кредитні ставки до 1-2 відсотка, почати розбудовувати державні підприємства України, та наповнювати бюджет, зробити почуття гордості у українців за свою владу та країну.
Та не скористалися, майже дев'ять років не вистачило, вже навіть "монобільшість" , абсолютна влада, все одно не вистачило...
Не розуміють української душі..
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05.02.2023 20:48 Відповісти
По состоянию на 1 октября 2022 года объем Фонда национального благосостояния составил 10,792 трлн рублей или 8,1%. За месяц он сократился на 1,08 трлн рублей.

ситуация в эрэфии стала резко ухудшаться со второй половины 2022 года -
При росте расходов почти на 30% дефицит бюджета рф с июня по декабрь составил 4.8 трлн по сравнению с околонулевым профицитом в 2021.

учитывая возросшие расходы, резко сжимающиеся доходы и тающую заначку, очень сомнительно, что эрэфии денег хватит на 2 года. ситуация может стать аховой уже к лету.
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04.02.2023 06:15 Відповісти
Бредятина какая то,текст ради текста.
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04.02.2023 07:26 Відповісти
бредятина - это не различать, подобно вам, бюджет страны и ее ввп.
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04.02.2023 07:37 Відповісти
Прочитайте свой текст,оценка "бредятина" это ему почти комплимен,могу разжевать и доказать.
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04.02.2023 08:13 Відповісти
.

единственное уточнение, пропушено слово ВВП -объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 октября составил 10,792 трлн руб., или 8,1% прогнозируемого на 2022 г. ВВП рф, снизившись за месяц почти на 1,08 трлн руб., сообщил 06.10.22 г Минфин рф.

нет там никакой бредятины, бредятина у вас.
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04.02.2023 08:22 Відповісти
Ну и хорошо,что вы согласны с моей оценкой,еще можете проанализировать общую тональность ваших посылов - желание пререкаться ради развлечения,без подтверждающих данных.Использование чисто эмоциональных выражений никак не могут быть аргументом для оценки экономической ситуации,и пожалуйста не торопитесь строчить тексты,под моим комментом попрошу вас соответствавать высоким стандартам.
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04.02.2023 08:55 Відповісти
.

вы и высокие стандарты ?))) не льстите себе и не смешите мои тапки.)
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04.02.2023 10:04 Відповісти
Не стоит огрызаться и обижаться на вежливые просьбы и замечания,это удел ограниченных личностей с низким уровнем самооценки.
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04.02.2023 10:15 Відповісти
Вы считать и понимать прочитанное не умеете.

не падение ввп на 4% , а дефицит бюджета - 4 % от ввп.

сам бюджет рф составляет 17,4 % от ввп, дефицит в 4 % от ввп означает, что в доходной части

бюджете будет не хватать около 23 %.
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04.02.2023 01:40 Відповісти
Cкорее не хочет.
Патамушта санкции на работают, атмините их пазязя. Вы же себе хуже делаете, нам хорошо, они нас лучше делают, по этому отмените же их скорей!!!
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04.02.2023 02:22 Відповісти
Отменить не отменить, но называть вещи своими именами надо.
Никакие это не санкции.
Просто некие торговые ограничения.
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05.02.2023 14:52 Відповісти
Дефицит бюджета будет почти таким, как доходы, - 1,279 трлн грн, разница - около полумиллиарда гривен. Относительно ВВП страны бюджетный дефицит составит около 20%.

https://www.google.com/amp/s/www.epravda.com.ua/rus/news/2022/11/23/694187/index.amp

"дефицит бюджета - 4 % от ввп."

Удивительное дело! ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ показатели бюджета страны под адскими санкциями в 5 раз лучше, чем страны, которой помогают всем цивилизованным миром!

На кого санкции?

"дефицит в 4 % от ввп означает, что в доходной части

бюджете будет не хватать около 23 %." - в расходной. Дефицит - это расходная часть.
И она не распространяется на защищённые статьи.

Вот такая это вещь дефицит бюджета запланированный.

А некоторые почему то тут считают что это когда денег на зарплату нет, или на ракеты.

Например, у США дефицит бюджета
В 2022 финансовом году бюджетный дефицит достигал $2,8 трлн

Это не говорит что США банкроты, это говорит что у США большие желания.
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05.02.2023 15:12 Відповісти
Ну как сказать. Санкции штука медленная, но уверенная. "уйло обросло огромным кол-вом силовиков и чиновников, которые все хотят сытно кушать. А тарелка все меньше.
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04.02.2023 12:42 Відповісти
На Берлін!.
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03.02.2023 17:39 Відповісти
Шок! Да після такого замісу та ще й майже рік як війна, на РФ економіка мала бути на рівні кінця 80-х
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03.02.2023 17:46 Відповісти
Авторы статьи не учитывают кое-что: кацапы через Турцию, Туркмению, Казахстан и другие страны стали продавать нефть и газ. Эти бабки не отражаются в самом экспорте оркостана, но они идут на войну, ведь получают бабки те же самые кошельки членососа.

Бабло у кацапов на войну будет в неограниченном количестве. Если надо среднюю зарплату на Москве с 1000 баксов снизить до 150 - значит, сделают. И никаких бунтов не будет. Азиатского и китайского рынка кацапам хватит для получения валюты, на которую они купят недостающие детали и станки.
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03.02.2023 19:37 Відповісти
Ви ще Грецію включіть плюсом 😠
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04.02.2023 01:49 Відповісти
"Азиатского и китайского рынка кацапам хватит " а ще вся Південна Америка, латинська, та і Африка впринціпі вся, м'яко кажучи, не проти торгувати будь чим, від золота урана до бананів, а тим більш не проти посередництва у торгівлі за відсоток
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05.02.2023 14:51 Відповісти
Эти страны по какой цене покупают?
Это серый импорт. И он всегда дешевле белого, в силу определения.
Если ранее 65 это была грань себестоимости, то 45 это уже ниже.
наРФия еще может позволить торговать себе на уровне убытков некоторое врем, надеясь, что все изменится. Но цены пересматриваются каждые 2 месяца.
И как раз в эти 2 месяца, пока помощь Запада не подошла, наРФия будет переть на Украину...
Так что 35 долларов через 2 месяца будут вполне реальны, как хотел Зеленский изначально.
Смерть Уйла и паРашки в экономике и цене на нефтепродукты!
К концу 2023 года денег не станет и все посыпется.
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05.02.2023 18:55 Відповісти
А никто не знает, за сколько на самом деле они продают нефть. Понятно, что делают скидку, но какую вам никто точно не скажет. У них есть товар, на который всегда найдётся покупатель.
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03.02.2023 21:34 Відповісти
"і закликав надати пропозиції, як не допустити цього." - ***** z Ukrainy, sho ne yasno?
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04.02.2023 08:09 Відповісти
проблема рашки - кожен третій росіянин сидить на бюджетних коштах.а це велика проблема,коли скорочується бюджет,тим більш коли війна і велика частина трудоспособного населення втратило роботу.
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04.02.2023 09:59 Відповісти
"кожен третій росіянин сидить на бюджетних коштах"

В нас колись так було теж

Нічого, програють війну, приїде Яценюк до них) зробить такі реформи, що не залишиться державних підприємств, а податки вони не ******* платити, тож, і не буде на чому їм сидіти, окрім кредитів, але кредити МВФ теж потім обріжуть
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05.02.2023 14:46 Відповісти
Доходи Росії від експорту нафти та газу впали до мінімуму з 2020 року, Джерело: https://biz.censor.net/n3397602

Тобто , доходи зараз такі, як в 2020 році, коли не було ані війни, ані найбільших санкції в історії, ані ембарго нафтового, ані взорваних потоків північних, ані обмежень на ціну...
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05.02.2023 12:09 Відповісти
ПОРА ИХ ВЗРЫВАТЬ !!!
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05.02.2023 20:26 Відповісти

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