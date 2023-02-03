Польський Orlen заявив про готовність до ембарго на російське дизельне пальне

Польща і Європейський Союз добре підготовлені до ембарго на російське дизельне пальне. Зокрема, у PKN Orlen запевнили, що концерн повністю готовий до ембарго на постачання нафтопродуктів, зокрема дизелю з Росії, яке набуває чинності з 5 лютого 2023 року.

Про це повідомляє польський Центр інформації про енергетичні ринки з посиланням на слова головного економіста PKN Orlen Адама Чижевського, пише enkorr.

На думку Чижевського, немає страху, що пальне в Польщі може закінчитися.

Представники компанії нагадали, що вже в лютому 2022 року, незабаром після початку повномасштабної війни в Україні, компанія відмовилася від імпорту сирої нафти морем, а також імпорту російського дизелю.

Чижевський сказав, що Orlen зараз купує паливо в голландському хабі ARA (Антверпен, Амстердам, Роттердам), куди, серед іншого, дизель надходить із Близького Сходу й США. Нині імпорт дизельного пального складає понад 30% споживання палива в Польщі.

Він також додав, що Orlen, відмовляючись від закупівлі дизпального з Росії, є однією з перших компаній в Європі, яка усвідомлює, як це впливає на витрати на імпорт, оскільки несе їх майже рік.

"Із цієї причини немає жодних ознак того, що ціни на пальне в Польщі можуть зрости через ембарго", – сказав Чижевський.

"На наш погляд, загрози дефіциту дизельного пального немає. Про запровадження ембарго на паливо з Росії було оголошено понад пів року тому. Тому настав час для всіх підготуватися до цього. Дефіцит ДП на світовий ринок може бути додатково доповнений Китаєм, який останнім часом значно збільшив експорт. Уже в листопаді Китай експортував 500 тис. барелів дизельного пального на добу", – підкреслив Чижевський.

Він також зазначив, що ембарго не повинно турбувати ринок бензину в Польщі і Європі, оскільки Росія не експортує бензин.

"Глобальні ринки нафти мають більше переробних потужностей, ніж нафтопереробні заводи, а на ринку палива все навпаки, де потужності нафтопереробних заводів обмежують збільшення споживання палива", – зазначив Чижевський.

Завдяки тому, що Росія постачала в Європу понад 700 тис. тонн барелів ДП на добу, зміна маршрутів доставки може стати проблемою для тих, хто досі імпортував дешевше паливо зі Сходу. Баланс попиту і пропозиції у них може бути дещо жорсткішим, оцінив економіст.