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Новий пакет санкцій проти Росії охопить операції на 10 мільярдів євро, – фон дер Ляєн

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що обсяг обмежень в рамках десятого пакета санкцій проти Росії складе 10 млрд євро.

Про це вона заявила на пресконференції в Києві після саміту Україна-ЄС, пише Європейська правда.

"Росія і російське суспільство вже платять високу ціну через запроваджені санкції. Десятий пакет санкцій готується, ми маємо намір запровадити його до 24 лютого. Його обсяг складе близько 10 млрд євро", – сказала голова Єврокомісії.

За словами фон дер Ляєн, цей пакет буде зосереджений на технологіях, які не повинні бути використані російською військовою машиною.

"Іншими словами, ми глибше дивимося на компоненти, знайдені, наприклад, у дронах, щоб впевнитися, що вони будуть недоступні для Росії", – додала голова Єврокомісії.

Раніше фон дер Ляєн заявляла, що Євросоюз разом із партнерами також "вивчає способи використання російських державних активів на користь України". Ще в листопаді минулого року вона пропонувала використати понад 300 млрд євро заблокованих коштів РФ для допомоги Україні.

Автор: 

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