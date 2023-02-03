Німецький автобусний оператор FlixBus запустить нові рейси з України до Німеччини та Польщі

Один із найбільших автобусних операторів Європи FlixBus оголосив про запуск нової міжнародної лінії з України, починаючи з 14 лютого.

Автобуси курсуватимуть за маршруом Київ - Берлін - Гамбург - Бремен, крім того, компанія подовжила діючу лінію з Варшави-Любліна до Одеси, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми робимо наступний крок у розвитку лінії з Україною в напрямку Німеччини та Польщі. Варшава, Берлін і Гамбург є топ-напрямками для мандрівників. Попит доводить, що для українців важливі ці напрямки", – зазначив директор FlixBus в Україні, Польщі та країнах Балтії Міхал Леман.

Він зауважив, що незважаючи на війну, за рік компанія збільшила маршрутну мережу з України вдвічі та планує відкривати нові лінії.

Згідно із повідомленням, квитки на рейси N3206 Київ - Житомир - Рівне - Львів - Берлін - Гамбург - Бремен та N3242 Одеса - Умань - Вінниця - Хмельницький - Львів - Люблін - Варшава доступні на сайті, у мобільному додатку FlixBus та у партнерських агентств.

Маршрут Одеса-Варшава буде працювати на діючій лінії, якою автобус відправлявся з Вінниці. Враховуючи високий попит на півдні країни, було вирішено продовжити лінію та включити до неї Умань та Одесу. Рейси щоденні. Автобус перебуватиме у дорозі приблизно добу.

До Німеччини з Києва автобуси відправлятимуться тричі на тиждень: у вівторок, п'ятницю та суботу. З Бремена в Україну автобус вирушає у понеділок, четвер та неділю. Час у дорозі близько 30 годин з урахуванням зупинок та часу на перетин кордону.

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Як повідомлялося, після початку повномасштабної війни FlixBus запустив 8 нових маршрутів з України до Європи. Компанія вже має 16 ліній з України до шести країн Європи: Німеччини, Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини та Австрії.

FlixBus заснована у 2013 році. Працює за моделлю партнерства з регіональними автобусними перевізниками, які надають свої автобуси та документи на маршрути.

У червні 2019 року FlixBus оголосила про відкриття представництва в Україні, у липні 2020 року компанія запустила у країні внутрішні рейси.