Влада Ірпеня купила сіль для посипання доріг на 40% дорожче, ніж Бориспіль

Комунальне підприємство "Управління житлово-комунального господарства "Ірпінь" Ірпінської міської ради 31 січня за результатами тендеру замовило компанії "Торговий дім "Кип і Ко" солі для посипання доріг на 5,67 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

Згідно з умовами тендеру, цього року в Ірпінь насипом поставлять 450 тонн дорожньої солі вищого сорту крупністю 3 без протизлежувальних добавок по 12 602 грн за тонну. Виробником солі буде чеська "K+S Czech Republic a.s.". Товар постачатимуть за два дні після заявки та оплачуватимуть за 20 днів після поставки (при затримці фінансування чи відсутності коштів – 180 банківських днів).

Єдиним конкурентом переможця тендеру була столична фірма "А.Т. Смарт Трейдинг" директорки Ірини Антонової. Вона пропонувала на 9% нижчу ціну – 5,2 млн грн, але її відхилили за сіль з умістом протизлежувальної добавки та низку недоліків у документах.

Водночас на інших торгах Київщини зі строком поставки до кінця року дорожня сіль значно дешевша.

Наприклад, Бориспільська міськрада у січні замовила іншій фірмі сіль на 42% дешевше – по 8 899 грн за тонну. Вона містить 150 мг протизлежувальної добавки фероціанід калію на тонну. Виробником є румунська "SC Renaissance Star Srl". Тут сіль насипом поставлятимуть протягом трьох робочих днів після заявки та оплачуватимуть за десять банківських днів після поставки за умови наявності коштів, виділених на цю закупівлю.

Також днями комунальники Тетієва замовили іншій фірмі трохи румунської солі насипом із такою ж добавкою на 40% дешевше – по 8 990 грн за тонну. Цього разу товар будуть оплачувати за сім банківських днів після поставки, а за відсутності коштів – за три місяці.

Чехія знаходиться вдвічі далі від Київщини, ніж Румунія. Однак "Київпастранс" замовив німецьку сіль з добавкою на 13% дешевше – по 11 200 грн за тонну. І це незважаючи на те, що Німеччина ще далі, а сіль має поставлятися не насипом, а в мішках вагою 50 кг.

Столичний "Торговий дім "Кип і Ко" належить директору Петру П’яткову з Алчевська Луганської області. Видання "20 хвилин" писало, що його мати Наталія Пяткова очолює окупаційну адміністрацію Алчевська. За даними видання, Пяткова є троюрідною сестрою колишнього голови так званої "ЛНР" Ігоря Плотницького, а після його відходу від справ працювала з командою його наступника, ще одного зрадника України Леоніда Пасічника.

Керівником КП "Управління житлово-комунального господарства "Ірпінь" є Сергій Скрипник.

Мером Ірпеня є Олександр Маркушин, обраний від партії "Нові обличчя". Лідером цієї партії є Володимир Карпюк, колишній мер Ірпеня.